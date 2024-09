Werbung

Kleiner in der Bildschirmdiagonale als das Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, dafür etwas dicker und mit einem AMD-Untersatz ausgerüstet, ist das Lenovo Yoga Pro 7 (14,9), welches man heute zur IFA 2024 in einer neuen Variante präsentiert.

Angetrieben wird es von einem AMD Ryzen AI 9 365 und damit dem bisher zweitschnellsten Modell der AI-Familie von AMD, die man erst im Juni offiziell machte. Er verfügt über zehn Rechenkerne mit einem Takt von bis zu 5,0 GHz und kann auf eine integrierte AMD Radeon 880M mit zwölf Compute-Units zurückgreifen, die auf der RDNA3-Architektur aufbaut. Zur Verfügung stehen der 28-W-APU vier Zen-5-Kerne und sechs kompaktere Zen-5C-Cores. Dazu gibt es natürlich eine dedizierte NPU mit 50 TOPS für die KI-Verarbeitung und Microsofts Copilot+.

Auf Seiten der Speicherausstattung gibt es 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und eine 1 GB große PCIe-Gen4-SSD. Der Stromspeicher umfasst 73 Wh, moderne Schnittstellen wie USB4, HDMI 2.1 oder USB-A Gen3.2Gen1 gibt es ebenso wie eine hochwertige mit Soft-Touch beschichtete Yoga-Tastatur mit 1,5 mm Tastenhub und 0,3 mm tiefen Tellertasten. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert.

Für eine satte Audioausgabe stehen je gleich zwei Höch- und Tieftöner bei den Lautsprechern sowie vier Mikrofone mit Sprach-UID-Geräuschunterdrückung und eine FHD-Infrarot-Kamera für Videoanrufe zur Verfügung. All das bringt Lenovo in einem 325,5 x 226,49 x 15,6 mm großen und 1,54 kg schweren Vollmetall-Gehäuse in Luna Grey unter. Dank Keilform wird es noch vorne hin stetig dünner, dicke Lüftungsschlitze für die Kühlung gibt es eigentlich nur an der Unterseite sowie im Bereich zwischen Bildschirm und Topcase.

Das Lenovo Yoga Pro i7 mit Ryzen AI soll voraussichtlich noch in diesem Monat zu einem Preis ab 1.699 Euro erhältlich sein.