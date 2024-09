Werbung

Zur Lenovo Innovation World 2024, welche während der IFA 2024 in Berlin abgehalten wird, rückt das Yoga Slim 7i in der Aura Edition in den Fokus der Highlights. Dabei handelt es sich um einen 15,3 Zoll großen Laptop, welcher in einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Intel entstanden ist und als Evo-Modell vor allem in Sachen Verarbeitung, Design und Ausstattung punkten soll.

Neu sind die verschiedenen Betriebsmodi, die Lenovo bei seinen Aura-Edition-Laptops anbietet. Im sogenannten Smart-Modus soll das Gerät seine Leistung und Systemeinstellungen dynamisch an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen und somit automatisch erkennen, ob dieser gerade arbeitet oder entspannt Multimedia-Inhalte konsumiert. Im Attention-Modus steht hingegen die Produktivität an erster Stelle und ermöglicht es, unter anderem ablenkende Webseiten gezielt zu blockieren, um sich der eigentlichen Arbeit widmen zu können.

Es gibt aber auch verschiedene "Wellness Features", die eher Gegenteiliges bewirken. Sie umfassen einen Blaulichtfilter, um die Augen des Nutzers zu schönen, oder geben Warnfunktionen heraus, um die Körperhaltung zu verbessern, die Müdigkeit zu bekämpfen und den Benutzer daran zu erinnern, Pausen einzulegen. Im Shield Modus steht der Schutz der Privatsphäre im Fokus. Mit ihm aktiviert ein Lenovo-Aura-Edition-Gerät automatisch die VPN-Verbindung oder gibt Datenschutzwarnungen heraus, um sensible Daten vor den Blicken Dritter zu schützen.

Das Gerät selbst verfügt über einen 15,3 Zoll großen Bildschirm, der nativ mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auflöst und somit über ein übersichtliches 16:10-Format verfügt. Das IPS-Modell agiert mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, soll Spitzenhelligkeiten von 500 Nits erreichen und natürlich den sRGB- sowie DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken, was das Display attraktiv für den professionellen Anwender aus der Kreativ-Szene macht. Natürlich ist es ein kapazitives Touchdisplay.

Unter der Haube gibt es einen Intel-Core-Ultra-7-Series-2-Prozessor mit acht Kernen, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher mit schnellen 8.533 MHz und eine NVMe-SSD mit einer Kapazität von maximal 1 TB. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 70 Wh starker Stromspeicher integriert, mit welchem ein Arbeitstag problemlos überbrückt werden soll. Eine Reihe moderner Schnittstellen gehören ebenfalls zur Grundausstattung des Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. Hier warten zwei vollwertige Thunderbolt-4-Ports, einmal HDM 2.1 und eine klassische Typ-A-Buchse auf ihre Verwendung. Kopfhörer lassen sich per 3,5-mm-Klinke anschließen.

Einen Kartenleser gibt es leider nicht. Dafür wird drahtlos bereits nach WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt. Eine Full-HD-Webcam mit Infrarot-Technik und separatem Shutter ist ebenso mit von der Partie, wie jeweils vier Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik.

Verpackt wird all das in einem gerade einmal 343,8 x 235,4 x 13,9 mm großen und 1,46 kg leichten Vollmetall-Gehäuse. Noch im Laufe dieses Monats soll das Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition zu einem Preis ab 1.399 Euro nach Deutschland kommen. Dann gibt es auch eine kostenlose, 2-monatige Mitgliedschaft bei Adobe Creative Cloud dazu.