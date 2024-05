Werbung

Microsoft und mehrere andere Hersteller haben neue Geräte mit weiteren KI-Funktionen und einer Copilot+-Unterstützung angekündigt. Gemeinsam machen sie sich den Snapdragon X Elite und den X Plus auf ARM-Basis zunutze.

Im Vordergrund stehen bei der Ankündigung Microsofts neue Surface-Geräte. Der Surface-Laptop setzt auf ein modernes Laptop-Design mit dünnen Rändern, ein obligatorisches Touchscreen-Display, eine KI-unterstützte Kamera und ein haptisches Touchpad. Die Nutzer haben die Wahl zwischen einem 13,8-Zoll- und einem 15-Zoll-Display sowie vier Farben. In Sachen Akkulaufzeit soll der 15 Zoll große Laptop bis zu 22 Stunden durchhalten können, das kleinere 13,8-Zoll-Gerät immerhin bis zu 20 Stunden.

Das neue Surface Pro führt als flexibler 2-in-1-Laptop ein optionales OLED-Display mit HDR ein. Dazu findet sich noch eine Weitwinkelkamera sowie das Pro Flex Keyboard, das es dem Nutzer erlaubt, die Tastatur beliebig zu positionieren.

Unter den weiteren Herstellern finden sich große Namen wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo und Samsung wieder. Acer stellt mit dem Swift 14 AI etwa ein Gerät mit einem 2,5K-Touchscreen-Display vor. KI-Funktionen wie Acer PurifiedView 2.0 und PurifiedVoice 2.0 sollen Video- und Audioaufnahmen verbessern.

ASUS sieht in der Integration des Snapdragon X Elite und X Plus in das ASUS Vivobook S 15 sogar einen Paradigmenwechsel. 45 NPU-TOPS und 45W TDP werden von der ASUS IceCool Thermal Technologie flankiert. Trotz 15,6-Zoll-3K-120Hz-OLED-Display verspricht das Gerät mehr als 18 Stunden ununterbrochene Produktivität.

Dell erweitert sein Portfolio gleich um fünf weitere Geräte: XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 und Latitude 5455. Auch hier stehen KI-Leistung und eine hohe Akkulaufzeit im Vordergrund. Das Latitude 7455 will zusätzlich noch mit einem QHD+-Display punkten und verfügt über eine neue KI-Geräuschunterdrückung, nützlich für Tonaufnahmen.

Der HP OmniBook X AI PC und der HP EliteBook Ultra AI PC kommen ihrerseits in einem schlanken und dünnen Design daher. Ebenfalls HP verspricht eine Leistung der dedizierten NPU von 45 TOPS und führt sogar eine Akkulaufzeit von bis zu 26 Stunden ins Feld.

Auch Lenovo stellt mit dem Yoga Slim 7x und dem ThinkPad T14s Gen 6 seine ersten KI-PCs mit Snapdragon X Elite vor, die sich an Kreative, aber auch geschäftliche Nutzer richten.

Das Samsung Galaxy Book 4 Edge verfügt über ein AMOLED-Display mit einer 3K-Auflösung und soll seinerseits über eine hohe Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden verfügen. Mit dabei ist außerdem noch Wi-Fi 7.

