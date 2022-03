Lenovo IdeaPad Gaming 3: Auf Alder Lake, Ryzen 6000 und RTX aktualisiert

Nachdem Lenovo das Gaming-Segment bis 2017 nicht wirklich bedient hatte, sind die Ambitionen in diesem Bereich nun deutlich stärker ausgeprägt. Zum MWC 2022 in Barcelona kündigte man nun ein Update des IdeaPad Gaming 3 und IdeaPad Gaming 3i an, die wahlweise auf Intels mobile Alder-Lake-Chips oder AMDs Ryzen-6000-CPUs setzen und eine dedizierte GeForce-RTX-30-Grafik zur Seite gestellt bekommen.

Auf den ersten Blick hat sich optisch im Vergleich zum Vorgänger recht wenig getan. Vor allem aber das Kühlsystem soll nun deutlich effizienter und vor allem leiser agieren und die neuen Hardware-Komponenten erst möglich machen. Während das IdeaPad Gaming 3i auf einen Intel-Prozessor der 12. Core-Generation setzt, greift das reguläre IdeaPad Gaming 3 auf eine AMD-Basis zurück. Welche Modelle zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt. Konkreter wird man bei der Grafik. Hier gibt es die Intel-Modelle mit einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, wohingegen die AMD-Lösungen mit einer GeForce RTX 3050 Ti auskommen müssen. Eine Variante mit Intel Arc Alchemist-GPU wird ebenfalls genannt.

Beide Geräte wird es wahlweise mit einem 15 oder 16 Zoll großen Bildschirm geben. Die größeren 16-Zoll-Varianten setzen dabei auf ein Seitenverhältnis von 16:10 und bieten eine WQHD+-Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Das kompaktere Schwestermodell setzt hingegen auf ein klassisches 16:9-Format mit 1.920 x 1.080, bzw. 2.560 x 1.440 Bildpunkten. In beiden Fällen sollen die Displays den sRGB-Farbraum zu 100 % abdecken und eine Helligkeit von bis zu 500 Nits erreichen. Die Bildwiederholrate wird für ein Gaming-Notebook mit schnellen 165 Hz angegeben.

Dazu gibt es DDR5-RAM und eine schnelle PCI-Express-SSD. Ein ergänzendes 2,5-Zoll-Laufwerk muss aus Platzgründen ausgespart werden. Nahimic Audio, eine RGB-Hintergrundbeleuchtung mit vier Zonen, eine 1080p-Webcam und ein dezentes Beleuchtungssystem an der Rückseite runden das Gesamtpaket weiter ab.

Das neue Lenovo IdeaPad Gaming 3i soll ab Mai und Juni zu einem Preis ab 999 Euro nach Deutschland kommen. Die 16-Zoll-Vertreter sollen hingegen ab 1.099 Euro starten. Auch hier folgen die AMD-Ableger jeweils einen Monat später. Zur Auswahl werden zwei verschiedene Farbkombinationen stehen. Alle Käufer erhalten den Microsoft Game Pass drei Monate lang kostenlos mit dazu.