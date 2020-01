Crystal Silver: Neue Farboption für das Gigabyte Aero 15 mit OLED

Das Gigabyte Aero wird wieder etwas farbenfroher: Gab es die Urversion des leistungsfähigen Kompakt-Notebooks im Jahr 2016 neben einer schwarzen Variante noch in zwei knalligen Farbversionen, hat man die jüngsten Modelle nur noch in Schwarz angeboten. Zumindest für das Topmodell ändert sich das. Wie Gigabyte zum Wochenende per Pressemitteilung bekannt gab, wird es das Aero 15 mit OLED-Bildschirm ab sofort auch in der Silber-Variante "Crystal Silver" geben.

Damit macht es der taiwanische Hersteller seinem Konkurrenten Razer gleich, der eine spezielle Studio-Version seines Razer Blade 15 in ähnlicher Farbe anbietet. Gigabyte selbst hatte die silberne Version allerdings schon im Rahmen der Computex 2019 erstmals gezeigt. An den technischen Eckdaten oder der restlichen Ausstattung ändert sich jedoch nichts. Die neue Farbvariante, die dem Gerät ein weniger maskulines aber sehr edles Auftreten verpasst, wird ebenfalls von einem aktuellen Coffee-Lake-H-Prozessor angetrieben und kann auf eine dedizierte GeForce-Grafikkarte von NVIDIA zurückgreifen.

Je nach Modell und Geldbeutel verbaut Gigabyte wahlweise einen Intel Core i7-9750H oder gar einen Core i9-9980HK, der bis zu acht CPU-Kerne bietet. Auf Seiten der 3D-Beschleunigung stehen eine NVIDIA GeForce RTX 2070 und eine GeForce RTX 2080 jeweils in der effizienten Max-Q-Variante zur Verfügung. Modelle mit GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660 Ti und GeForce GTX 1650 werden ebenfalls angeboten. Dazu gibt es bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine schnelle M.2-SSD mit PCI-Express-Anbindung und viele moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 3, WiFi 6 und Killer-Netzwerkchip.

Eine hochwertige Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung fehlt ebenso wenig wie ein leistungsstarker Akku mit stolzen 94,24 Wh, der für Laufzeiten von acht bis neun Stunden sorgen soll. Ein Highlight ist vor allem das 15,6 Zoll große Display, das dank OLED-Technik äußerst gute Schwarzwerte und ein hohes Kontrastverhältnis bietet. Obendrein löst es mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf und wird bereits ab Werk kalibriert. Das macht dem Gigabyte Aero 15 das Studio-Zertifikat sicher, womit das Gerät auch für professionelle Anwender aus der Kreativ-Branche anspricht.

Die neue Crystal-Silver-Variante des Gigabyte Aero 15 ist ab sofort bei Cyberport, Computer Universe und weiteren Händlern erhältlich. Ab 1.799 Euro geht es los.