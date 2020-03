Neuer Lesertest: Testet das QNAP TS-251D mit massig HDD- und SSD-Speicher von WD

In Zusammenarbeit mit Western Digital und QNAP suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die eines von drei dicken Hardware-Paketen der beiden Hersteller ausführlich bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen wollen. Zur Verfügung gestellt wird nämlich nicht nur ein brandneues Intel-NAS mit zwei Festplatten, sondern auch eine zusätzliche PCIe-Steckkarte für schnellen Cache-Speicher und natürlich die passende SSD dafür.

Von QNAP gibt es das TS-251D-2G, welches erst zu Beginn des Jahres auf den Markt gebracht wurde. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich um ein 2-Bay-NAS, das mit zwei handelsüblichen HDDs bestückt werden kann. Damit dafür genügend Rechenleistung bereit steht, werkelt im Inneren ein Intel Celeron J4005 auf Basis der Gemini-Lake-Architektur, der mit zwei bis zu 2,7 GHz schnellen Rechenkernen ausgerüstet ist und im Gegensatz zum Vorgänger einen höheren Takt und die doppelte Menge an L2-Cache bietet. Außerdem kommt statt der Intel HD Graphics 500 nun eine UHD Graphics 600 zum Einsatz, die H.265-Material beim De- wie auch beim Enkodieren hardwareseitig beschleunigen kann.

SSD-Caching mit dabei

Damit eignet sich das neue QNAP TS-251D-2G vor allem als Multimedia-NAS, denn einen HDMI-2.0-Ausgang für 4K sowie einen integrierten Infrarot-Port gibt es ebenfalls – die Fernbedienung dafür ist jedoch nur optional erhältlich. Dazu bietet das Heimanwender-NAS 2 GB-Arbeitsspeicher, wobei jeweils nur einer der beiden SODIMM-Steckplätze belegt ist und sich dieser auf bis zu 8 GB aufrüsten lässt. Eingesetzt werden können moderne DDR4-Module.

Doch damit nicht genug: Das QNAP TS-251D bietet außerdem einen PCIe-x4-Steckplatz für zusätzliche Erweiterungskarten wie beispielsweise eine 10-GbE-LAN-Karte oder eine QM2-Karte für schnellen Cache-Speicher. Letztere gibt es für die Teilnehmer unseres Lesertests dieses Mal mit dazu. Über sie können zwei M.2-SSDs zusätzlich eingebunden werden, womit keiner der beiden 3,5-Zoll-Laufwerksschächte belegt und der SSD-Cache obendrein aktiv gekühlt wird. Aber auch eine zusätzliche Ethernet-Schnittstelle mit satten 10 Gigabit/s ist mit von der Partie. Western Digital liefert hierfür für jeden Teilnehmer des Lesertests ein Modell seiner neuen WD Red SA500-SSD mit, die es in Kapazitäten von 500 GB bis 2 TB gibt und die dank SATA-III-Schnittstelle sequentielle Übertragungsraten von bis zu 560 MB/s erreichen kann. Die Tester bekommen jeweils einmal die 500-GB-Variante.

Ansonsten bietet das QNAP TS-251D-2G zwei USB-3.0-Ports nach Typ-A sowie drei ältere -2.0-Schnittstellen. Dafür bezahlt man rund 329 Euro.

Preise und Verfügbarkeit QNAP TS-251D-2G Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Preise und Verfügbarkeit QM2-2S10G1T Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Preise und Verfügbarkeit WD RED SA500 500GB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Üppiger HDD-Speicher von Western Digital

Von Western Digital werden den Testern neben den neuen RED-SSDs für den Cache-Speicher außerdem die HDDs zur Verfügung gestellt. Einer der Lesertester bekommt dabei zwei WD-RED-Laufwerke mit üppigen 12 TB, die beiden anderen Leser werden mit je zwei 10-TB-Modellen versorgt. Das Los entscheidet über die spätere Paketgröße.

In beiden Fällen sind die 3,5-Zoll-Laufwerke speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt, womit sie sich für die Verwendung in einem NAS-System bestens eignen. Hierfür gibt es die angepasste Firmware NASware 3.0, welche zum einen die Systemleistung und -Zuverlässigkeit verbessert, zum anderen aber auch Ausfallzeiten reduzieren und den Integrationsprozess vereinfachen soll. Hinzu kommen Techniken wie IntelliPower und 3D Active Balance Plus für reduzierte Vibrationen und eine damit verbundene geringere Geräuschkulisse. Außerdem soll dadurch der Verschleiß des Lese- und Schreibkopfes verringert werden.

Die WD RED ist eine Festplatte der HelioSeal-Technologie und ist damit mit Helium gefüllt, was die enormen Speicherkapazitäten von 10 bzw. 12 TB erst ermöglicht und gleichzeitig hohe Datentransferraten von etwa 200 MB/s verspricht. Eingebunden werden die Laufwerke per SATA III. Im Leerlauf sollen sich die NAS-Platten laut Hersteller mit sparsamen 2,8 W begnügen, bei Zugriffen hingegen mit bis zu 6,3 W.

Ob diese Werte in der Praxis tatsächlich erreicht werden können, gilt es unter anderem von den Testern herauszufinden. Ein einzelnes Laufwerk der WD RED 12 TB ist derzeit ab etwa 395 Euro zu haben, die Variante mit 10 TB kostet hingegen rund 299 Euro.

Preise und Verfügbarkeit Western Digital WD Red 10TB Nicht verfügbar 319,90 Euro Ab 315,85 EUR Zum Shop >> Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Western Digital WD Red 12TB 384,71 Euro 449,00 Euro Ab 384,71 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf wieder fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden. Bis zum 15. März ist Zeit. Darin solltet Ihr natürlich Eure Testkriterien sowie die Testumgebung nennen. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung eurerseits nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Western Digital und QNAP teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit QNAP und Western Digital!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. März 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 6. März 2020

Testzeitraum bis 19. April 2020

Kleingedrucktes: