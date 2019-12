WD Red SA500: Red-Qualität im NAS

Advertorial / Anzeige:

In den letzten Jahren sind NAS-Systeme deutlich schneller und flexibler geworden: 10 GB Ethernet, schnellere Prozessoren und vielfältigere Anwendungen verlangen oftmals auch eine höhere Leistung bei der verwendeten Speichertechnik. Die neue Red SA500 von Western Digital ist der zuverlässige und schnelle Speicher für diese Anwendungen.

Aktuelle NAS-Systeme bieten diverse Funktionen, die ein leistungsfähiges Speichersubsystem benötigen. Von Videostreaming, Backups und dem simplen Speichern von Fotos und Daten haben sich die Anwendungsszenarien von Netzwerkspeichern in den letzten Jahren deutlich verändert. Komplexere Themen wie Virtualisierung, Surveillance oder gleichzeitige Nutzung von unterschiedlichen Applikationen stellen höhere Anforderungen an den verwendeten Speicher. Den höheren Performanceanforderungen begegnet Western Digital mit der leistungsfähigen WD Red SA500.

Entweder im RAID mit anderen Laufwerken oder als Cache-Laufwerk ist die WD Red SA500 in der Lage, ein NAS-System rund um die Uhr mit hoher Geschwindigkeit und Leistung zu versorgen. Die SSDs sind speziell für den Dauerbetrieb konzipiert und getestet, worin ein bedeutender Unterschied hinsichtlich klassischer SSDs besteht. Die WD Red SA500 ist für den 24/7-Betrieb entwickelt und getestet und lässt sich aufgrund dieser Haltbarkeit in NAS-Umgebungen einsetzen. Western Digital bietet dabei Modelle im M.2-Format, aber auch im klassischen 2,5-Zoll-Format in den unterschiedlichsten Kapazitäten, angefangen von 500 GB bis hin zu 4 TB.

Wird die WD Red SA500 NA SATA SSD im Caching verwendet, kann sie einen schnellen Zugriff auf die häufig genutzten Inhalte des NAS bereitstellen und Workloads spürbar beschleunigen. Das System reagiert deutlich schneller als ohne SSD und kann somit eine höhere Leistung für die Nutzer bereitstellen. Auch wenn mehrere User das NAS gleichzeitig nutzen, gibt es keine Wartezeiten.

Umgekehrt ist aber auch die Dauerhaltbarkeit der WD Red SSDs von Vorteil für die anspruchsvollen Lese-/Schreiblasten in NAS-Systemen. Die Performance bricht auch bei einer hohen Anzahl an Workloads nicht ein und sorgt für einen zuverlässigen, dauerhaften Betrieb des NAS.

Auch bei großen Dateien bietet die WD Red SA500 einen Vorteil, da sie durch ihre hohe Datentransferrate diese schneller zur Verfügung stellen kann. Ist ein NAS mit einem 10-Gigabit-Netzwerk ausgestattet, kann es die Performance mit einem Setup bestehend aus WD Red SA500 deutlich schneller bereitstellen. Das Schneiden von 4K-Videos oder das Bearbeiten dieses Materials wird so auch über das Netzwerk bereits möglich, die Daten müssen nicht erst auf einen lokalen PC übertragen werden.





Technische Daten der WD Red SA500 SSD Kapazität 500 GB bis 4 TB 500 bis 2 TB Formfaktor 2,5 Zoll M.2 Schnittstelle SATA III SATA III Abmessungen (L x B x H) 100,2 mm x 69,85 mm x 7 mm 80mm x 22 mm x 2.38 mm Sequenzielles Lesen 560 MB/s 560 MB/s Sequenzielles Schreiben 530 MB/s 530 MB/s Random Read (IOPS) bis zu 95K bis zu 95K Random Write (IOPS) bis zu 85K bis zu 85K

Ein Kennzeichen für die hervorragende Qualität der NAS SSD ist die lange 5-jährige Garantie, die Western Digital auch bei Dauerbetrieb in einem NAS auf die SSDs gewährt. Die WD-Red-SA500-Serie besitzt eine hohe MTTF von über 2 Millionen Stunden. Bereits das 500-GB-Modell erlaubt Schreibzyklen von bis zu 350 TB, das 4-TB-Modell sogar bis zu 2,5 Petabyte.



Western Digitals WD Red SA500 kann dabei entweder zum Beschleunigen eines bestehenden NAS eingesetzt werden, wenn dieses ein SSD Caching Feature mitbringt, alternativ ist aber auch der Einsatz der SSDs in NAS mit 2,5-Zoll-Einschüben als Hauptspeichermedium möglich. In beiden Fällen wird die Performance des NAS durch die Leistungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit der SA500 spürbar erhöht.

