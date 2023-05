Werbung

Im Rahmen seiner Computex-Pressekonferenz hat ASUS auch neue Gaming-Monitore an den Start gebracht. Für Gaming im XXL-Format wurde der neue ROG Swift OLED PG49WCD Monitor vorgestellt. Wie der Name schon vermuten lässt, setzt ASUS auf ein Panel im 49-Zoll–Format. Die Auflösung beträgt 5.120 x 1.440 Bildpunkte, es wird also viel Platz auf dem Desktop mit einer ordentlichen Bildschärfe kombiniert. Die Immersion, wie sie beispielsweise die aktuellen 1000R-Geräte ermöglichen, ist aber nicht zu erwarten, denn ASUS setzt auf ein Panel mit einem Krümmungsradius von 1.800 mm.

Als Panel kommt ein QD-OLED-Modell zum Einsatz, das für Gamer eine exzellente Reaktionszeit von 0,03 ms bieten soll. Diese wird beim ROG Swift OLED PG49WCD Monitor mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz kombiniert. Geräte wie der ASUS ROG Swift OLED PG27AQDN (Test) sind zwar mit 240 Hz noch mal etwas schneller, für die meisten Gamer sollten die 144 Hz des 49-Zoll-Models aber ausreichend sein. Im HDR-Betrieb kann kurzfristig eine maximale Leuchtkraft von 1.000 cd/m² (bei einem Weißanteil von 3 %) bereitgestellt werden.

Damit es auch auf die lange Sicht nicht zu Wärmeproblemen kommt, verbaut ASUS eine Graphenfolie hinter dem OLED-Panel. Ob zusätzlich eine aktive Kühlung zum Einsatz kommt, wurde bislang nicht kommuniziert. Auf dem Anschlusspanel sitzen unter anderem DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 sowie USB Typ C. Letzterer wird mit einer Ladeleistung von 90 W angegeben. Um den Komfort weiter zu steigern, hat ASUS einen KVM-Switch integriert. Ebenso dürfen die typischen ROG-Features nicht fehlen.

ROG Swift PG38UQ

Die zweite interessante Display-Neuheit ist der ROG Swift PG38UQ. Laut ASUS handelt es sich dabei um das erste 38-Zoll-Gaming-Display mit der UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Die Grundlage stellt ein Fast-IPS-Panel dar, das eine Reaktionszeit von 1 ms und eine maximale Wiederholfrequenz von 144 Hz bieten soll. Der ROG Swift PG38UQ ist nach DisplayHDR 600 zertifiziert, sollte also eine Peak-Helligkeit von 600 cd/m² und ein rudimentäres Dimming beinhalten. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 98 % abgedeckt.

Anschlussseitig steht neben DisplayPort 1.4 mit DSC auch HDMI 2.1 zur Verfügung. Ebenso gibt es einen USB-Hub und einen Stativ-Anschluss, sodass Zubehör wie eine Kamera oder eine Leuchte direkt am Monitor befestigt werden kann. Der ROG Swift PG38UQ ist mit G-SYNC kompatibel und unterstützt AMD FreeSync Premium Pro.

Während das neue OLED-Modell erst im vierten Quartal auf den Markt kommen soll, wird der ROG Swift PG38UQ bereits im dritten Quartal erwartet. Infos zu den Preisen teilte ASUS noch nicht mit.