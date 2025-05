Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Corsair K70 PRO TKL einen umfangreichen Praxistest unterzogen oder die Shokz OpenFit 2 getestet, sondern auch zwei Custom-Designs der NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, das Lian Li Lancool 217, das ASUS ROG Crosshair X870E Apex, den Valkyrie Surge SL125 und das Acer Nitro V14. Zu guter Letzt standen die Valkyrie B12 bei uns auf dem Prüfstand. Auch dem neusten Doom-Titel hatten wir in diesen Tagen einen ausführlichen Benchmark-Test unterzogen.

Mittwoch, 30.04.2025: Corsair K70 PRO TKL im Test

Die K70 PRO TKL ist zwar ein kompaktes Tenkeyless-Modell, Corsair packt sie aber trotzdem mit Features voll. Spieler sollen von 8.000-Hz-Hyper-Polling und Funktionen wie dem Rapid Trigger-Modus profitieren. Eine Alu-Deckplatte bringt Premiumflair ins Spiel, die gepolsterte Handballenauflage sorgt für Komfort. Bei der Variante mit MGX Hyperdrive-Schaltern kann sogar der Auslöseweg flexibel von 0,1 bis 4,0 mm angepasst werden... [weiterlesen]

Freitag, 02.05.2025: Shokz OpenFit 2 im Test

Shokz bringt mit den OpenFit 2 eine neue Generation von Open-Ear-Ohrhörern auf den Markt. Sie versprechen einen kraftvolleren und dynamischeren Klang und sollen zudem ausdauernder sein. Im Test können wir auch den direkten Vergleich zum Vorgänger ziehen... [weiterlesen]

Sonntag, 04.05.2025: Zwei Custom-Designs der GeForce RTX 5060 Ti im Test

Mitte April rundete NVIDIA mit der GeForce-RTX-5060-Serie die Blackwell-Generation nach unten hin ab. Während die Non-Ti-Version noch bis voraussichtlich Mai auf sich warten lassen wird, trudelten in den letzten Tagen weitere Custom-Modelle der GeForce RTX 5060 Ti in der Redaktion ein. Ein Grund, uns die ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti und die INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 einmal näher anzusehen und sie gegen die Modelle anderer Hersteller antreten zu lassen... [weiterlesen]

Montag, 05.05.2025: Lian Li Lancool 217 im Test

Lian Li will mit dem Lancool 217 Kühlleistung und Ästhetik auf möglichst gelungene Weise kombinieren. Die Optik des luftig gestalteten Gehäuses wird dabei von Holzelementen an Front und Deckel geprägt. Besonders beachtlich ist aber auch die werkseitige Lüfterbestückung... [weiterlesen]

Dienstag, 06.05.2025: ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test

Bis zu diesem Zeitpunkt waren ROG-Apex-Modelle eine absolute Intel-Domäne und unter den Overclockern oftmals die erste Wahl. Nun mit AMDs X870E-Chipsatz hat sich ASUS entschieden, erstmals auch für die AM5-Prozessoren ein Apex-Modell vom Stapel zu lassen, um auch den AM5-Enthusiasten eine potente Overclocking-Platine anzubieten. Der ROG-Crosshair-X870E-Reihe nach tauft ASUS das Modell ROG Crosshair X870E Apex. Nach einer Verzögerung soll das ROG Crosshair X870E Apex in diesem Monat für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Schon heute haben wir für unsere Leser einen Test des Boards... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.05.2025: Valkyrie Surge SL125 im Test

Der Valkyrie Surge SL125 fällt optisch sowohl mit einer Rillenstruktur auf der Kühlerabdeckung als auch mit seiner A-RGB-Beleuchtung auf. Als schlanker und günstiger Single-Towerkühler lässt er auf eine hohe Kompatibilität hoffen, soll laut Valkyrie aber trotzdem für Prozessoren mit bis zu 230 W geeignet sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.05.2025: Acer Nitro V14 im Test

Das Acer Nitro V14 versucht die Brücke zwischen einem leistungsfähigen Gaming-Laptop und einem kompakten Alltagsgerät zu schlagen und kombiniert hierfür in einem 14,5-Zoll-Format einen AMD Ryzen 7 8845HS mit einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Obendrein will es mit einem Preis von knapp unter 1.100 Euro preislich punkten können. Ob das Konzept aufgeht, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Acer Nitro V14 ANV14-61-R9LP ausführlich auf den Prüfstand gestellt und durch unseren überarbeiteten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 09.05.2025: Valkyrie B12 im Test

Valkyrie beschreibt seine B12-Lüfter als leistungsstarke Modelle mit hohem statischen Druck. Im Test finden wir heraus, wie sich diese 120-mm-Lüfter mit RGB-Beleuchtung in verschiedenen Szenarien schlagen... [weiterlesen]

Freitag, 09.05.2025: Doom The Dark Ages – Benchmarks mit DLSS, FSR und MFG

Doom: The Dark Ages ist das achte Spiel in der Doom-Folge und folgt auf Doom Eternal aus dem Jahre 2020. Als Engine setzten die Entwickler von id Software auf die id Tech 8 und erscheinen wird das Spiel am 15. Mai nicht nur für den PC, sondern auch die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wir schauen uns Doom: The Dark Ages heute im Hinblick auf die technische Umsetzung an. Dabei haben wir uns die neusten Grafikkarten von AMD und NVIDIA geschnappt und diese gegenübergestellt... [weiterlesen]