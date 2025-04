Werbung

Die K70 PRO TKL ist zwar ein kompaktes Tenkeyless-Modell, Corsair packt sie aber trotzdem mit Features voll. Spieler sollen von 8.000-Hz-Hyper-Polling und Funktionen wie dem Rapid Trigger-Modus profitieren. Eine Alu-Deckplatte bringt Premiumflair ins Spiel, die gepolsterte Handballenauflage sorgt für Komfort. Bei der Variante mit MGX Hyperdrive-Schaltern kann sogar der Auslöseweg flexibel von 0,1 bis 4,0 mm angepasst werden.

Eine umfangreiche Ausstattung haben in der Vergangenheit vor allem Tastaturen im Full-Size-Format geboten. Doch gerade viele Spieler nutzen mittlerweile lieber kompaktere Tastaturen wie Tenkeyless-Modelle, die ohne Ziffernblock auskommen. Corsair bietet für solche Nutzer mit der K70 PRO TKL eine neue Gaming-Tastatur an, die besonders gut ausgestattet sein soll. So werden mit den MGX Hyperdrive-Schaltern Switches verbaut, bei denen dank der integrierten Hall-Effekt-Sensoren der Auslöseweg flexibel an die eigenen Vorstellungen angepasst werden kann - und das in 0,1-mm-Schritten von 0,1 bis 4 mm. Selbst zwei Auslösepunkte pro Tastendruck sind konfigurierbar. Diese Switches decken das Haupttastenfeld ab. Für die oberste Tastenreihe und die Tasten rechts von der Entertaste kommen hingegen MLX Plasma zum Einsatz. Das sind lineare Switches mit einem fixen Auslöseweg von 2 mm und einer Betätigungskraft von 45 g.

Die K70 PRO TKL ist eine kabelgebundene Tastatur, die 8.000-Hz-Hyper-Polling unterstützt. Für Spieler interessant sind aber auch Features wie Game- und Rapid Trigger-Modus. Unabhängig vom Nutzerkreis kann man von Ausstattungsmerkmalen wie der magnetischen Handballenauflage oder dem praktischen Drehregler profitieren. Eine A-RGB-Tastenbeleuchtung wurde natürlich ebenfalls geboten.

Corsair bietet die K70 PRO TKL wahlweise mit glatten ABS-Tastenkappen als auch mit langlebigen PBT Double-Shot-Tastenkappen an. Dazu gibt es die Wahl zwischen schwarzer und weißer Farbgebung. Corsair hat uns eine schwarze K70 PRO TKL mit PBT Double-Shot-Tastenkappen und deutschem Layout geschickt. Diese Variante soll 189,99 Euro kosten. Im Handel wird aktuell mit deutschem Layout bisher nur die ABS-Variante angeboten, die kostet rund 180 Euro.

Technische Details - Corsair K70 PRO TKL: