Shokz bringt mit den OpenFit 2 eine neue Generation von Open-Ear-Ohrhörern auf den Markt. Sie versprechen einen kraftvolleren und dynamischeren Klang und sollen zudem ausdauernder sein. Im Test können wir auch den direkten Vergleich zum Vorgänger ziehen.

Bei Ohrhörern war in den letzten Jahren vor allem der Trend zu Modellen mit aktiver Geräuschunterdrückung auffällig. In vielen Situationen sind solche Modelle auch sinnvoll - beispielsweise bei der Nutzung im öffentlichen Personennahverkehr oder im Flugzeug. Doch genauso gibt es Situationen, in denen die akustische Entkopplung von der Umwelt nachteilig bis gefährlich ist. Wer z.B. ansprechbereit bleiben möchte oder als Fußgänger oder Radfahrer im Verkehr unterwegs ist, sollte Umgebungsgeräusche wahrnehmen können. Bei Open-Ear-Ohrhörern ist dieses Situationsbewusstsein zumindest bei moderater Wiedergabelautstärke gegeben. 2023 haben wir mit den Shokz OpenFit kabellose und besonders komfortable Open-Ear-Ohrhörer getestet. Im Gegensatz zu den Knochenschall-Modellen von Shokz strahlen sie den Schall klassisch ins Ohr ab. Die klanglichen Einschränkungen mancher Knochenschall-Modelle gibt es deshalb nicht.

Bei den OpenFit 2 hat Shokz nun den Klang gegenüber den Vorgängern sogar noch weiter verbessert. Die DualBoost-Verbundtreiber und der OpenBass-2.0-Algorithmus sollen sowohl für klare Mitten und Höhen als auch für einen tieferen und satteren Bass sorgen. Laut Shokz werden die OpenFit 2 damit kraftvoller und dynamischer. Dazu wurde auch an der Akkulaufzeit geschraubt. Mit einer einzigen Aufladung sollen bis zu elf Stunden Nutzung möglich sein - beim Vorgänger sind es nur sieben Stunden.

Shokz bietet die OpenFit 2 in beiger oder schwarzer Farbe an. Die UVP wird mit 189 Euro angegeben. Auch der Vorgänger kostete zum Launch ähnlich viel, ist mittlerweile aber ab rund 110 Euro erhältlich.

Ausgeliefert werden die Ohrhörer mit einigen Dokumenten wie der Anleitung und mit einem kurzen USB-C-Ladekabel (etwa 26 cm Länge). Die Ohrhörer selbst erreichen den Käufer in einer Ladeschale.