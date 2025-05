Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben uns nicht nur das Lian Li Lancool 207 Digital näher angesehen, sondern auch den ASUS ROG Strix XG27UCS, die be quiet! Light Mount und die be quiet! Dark Mount getestet. Atomfall hatten wir ebenso angespielt, wie die Corsair K70 PRO TKL auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die Shokz OpenFit 2 auf ihre Praxistauglichkeit.

Mittwoch, 23.04.2025: Lian Li Lancool 207 Digital im Kurztest

Gehäuse mit großen Displays sind selten - und üblicherweise hochpreisig. Lian Li will mit dem Lancool 207 Digital nun eine relativ günstige Variante anbieten. Dafür greift man auf ein bekanntes Airflow-Modell zurück und wertet es mit einem 6-Zoll-Display auf... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.04.2025: ASUS ROX Strix XG27UCS im Test

Hochauflösende Gaming-Displays müssen nicht gleich extrem teuer sein. Das möchte ASUS mit dem ROG Strix XG27UCS zeigen. Der 27-Zöller kombiniert ein Wide-Gamut-Panel mit der UHD-Auflösung und einer Wiederholfrequenz von 160 Hz. Ob das zusammen mit der ROG-typisch umfangreichen Gaming-Ausstattung für ein rundes Paket sorgt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 25.04.2025: Atomfall angespielt

Das englische Entwicklerstudio Rebellion wurde bereits 1992 gegründet und hat in den fast 33 Jahren mehr als 50 Spiele produziert. Die bekannteste Reihe der Firma ist vermutlich Sniper Elite. Den letzten Teil, Sniper Elite: Resistance, haben wir erst kürzlich angespielt. Mit Atomfall hat Rebellion nun eine neue IP veröffentlicht... [weiterlesen]

Dienstag, 29.04.2025: be quiet! Light Mount im Test

In diesem Test werfen wir einen genauen Blick auf die neue Light Mount von be quiet!, mit der der Hersteller erstmals den Markt für Gaming-Peripherie betritt. Als bislang vor allem für leise Netzteile, Kühler und Gehäuse bekannter Anbieter überträgt be quiet! seine Expertise im Bereich Geräuschreduzierung jetzt auf eine mechanische Tastatur. Im Fokus steht eine möglichst störungsfreie Tipp- und Gaming-Erfahrung, unterstützt durch schallabsorbierende Materialien und geräuschoptimierte Switches aus eigenem Hause... [weiterlesen]

Dienstag, 29.04.2025: be quiet! Dark Mount im Test

Mit der Dark Mount und der etwas schlichter ausgestatteten Light Mount steigt be quiet! in den Markt mechanischer Gaming-Tastaturen ein. Möglich wurde dieser Schritt auch durch die Übernahme des Peripherie-Spezialisten Mountain im vergangenen Jahr, dessen Know-how insbesondere beim modularen Aufbau in die Entwicklung eingeflossen ist. Ob das neue Modell überzeugt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.04.2025: Corsair K70 PRO TKL im Test

Die K70 PRO TKL ist zwar ein kompaktes Tenkeyless-Modell, Corsair packt sie aber trotzdem mit Features voll. Spieler sollen von 8.000-Hz-Hyper-Polling und Funktionen wie dem Rapid Trigger-Modus profitieren. Eine Alu-Deckplatte bringt Premiumflair ins Spiel, die gepolsterte Handballenauflage sorgt für Komfort. Bei der Variante mit MGX Hyperdrive-Schaltern kann sogar der Auslöseweg flexibel von 0,1 bis 4,0 mm angepasst werden... [weiterlesen]

Freitag, 02.05.2025: Shokz OpenFit 2 im Test

Shokz bringt mit den OpenFit 2 eine neue Generation von Open-Ear-Ohrhörern auf den Markt. Sie versprechen einen kraftvolleren und dynamischeren Klang und sollen zudem ausdauernder sein. Im Test können wir auch den direkten Vergleich zum Vorgänger ziehen... [weiterlesen]