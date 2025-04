Werbung

Gehäuse mit großen Displays sind selten - und üblicherweise hochpreisig. Lian Li will mit dem Lancool 207 Digital nun eine relativ günstige Variante anbieten. Dafür greift man auf ein bekanntes Airflow-Modell zurück und wertet es mit einem 6-Zoll-Display auf.

Displays am Gehäuse können nützliche Informationen wie die Uhrzeit und Systemdaten anzeigen oder auch zur individuellen Gestaltung dienen. Das aktuell wohl extremste Beispiel für ein Gehäuse mit Display ist das HYTE Y70 Touch mit seinem 14,1-Zoll-Touchdisplay und einem stattlichen Preis von knapp 400 Euro. Deutlich günstiger ist hingegen der Mini-Tower Jonsbo D31 Mesh Screen mit 8-Zoll-Display, das per HDMI angebunden wird. Ihn gibt es für rund 115 Euro.

Auch Lian Li möchte ein relativ günstiges Gehäuse mit Display anbieten. Das Lancool 207 Digital ist kein völlig neues Modell. Lian Li greift stattdessen auf das Lancool 207 zurück und spendiert ihm in der Digital-Ausführung ein 6-Zoll-Display. Weil wir das Lancool 207 bereits getestet haben, können wir uns beim Lancool 207 Digital auf einen Kurztest beschränken, in dem wir uns in erster Linie auf das Display konzentrieren. Für alles Weitere verweisen wir auf den Test zum regulären Lancool 207.

Beim Display hat sich Lian Li für ein 6-Zoll-Modell mit 1.600 x 720 Pixeln Auflösung und mit 60 Hz Bildwiederholrate entschieden. Das Display wird nicht per HDMI, sondern per USB angeschlossen. Über Lian Lis L-Connect-Software kann dann ausgewählt werden, was das Display anzeigen soll. Dabei stehen zum einen verschiedene Templates zur Auswahl, zum anderen kann der Anzeigeinhalt aber auch flexibel vom Nutzer gestaltet werden. Auch die Nutzung als Zweitdisplay ist prinzipiell möglich.

Lian Li bringt das Lancool 207 Digital anders als die Basisvariante nur in Schwarz und für einen Preis von 119,99 Euro auf den Markt. Das Lancool 207 ohne Display kostet aktuell knapp 90 Euro. Für die Digital-Variante wird also ein moderater Aufpreis in Höhe von rund 30 Euro fällig.

Der Lieferumfang entspricht weitgehend dem des Basismodells. Beim Lancool 207 Digital kommen aber aber zwei Sachen dazu: Eine Slotblende mit Kabeldurchführung und ein Adapterkabel von USB-2.0-Pfostenstecker auf einen USB-Stecker. Damit kann das Display mit einem USB-Anschluss an der I/O-Blende des Mainboards verbunden werden.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: