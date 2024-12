Werbung

Auch am vierten Adventswochenende werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche und listen noch einmal all unsere Artikel der vergangenen Tage auf. So testeten wir pünktlich zum Marktstart nicht nur die Sparkle Arc B580 Titan OC, sondern stellten auch das Gigabyte G6X 9KG, das MSI MEG X870E GODLIKE, die ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme und das Antec Performance 1 M auf den Prüfstand. Außerdem unterzogen unsere Redakteure dem ASUS ROG Swift PG32UCDP, dem Corsair 9000D RGB Airflow und dem AOC Agon AG326UD einen umfangreichen Praxistest.

Freitag, 13.12.2024: Sparkle Arc B580 Titan OC im Test

Nach dem gestrigen Test Arc B580 in der Limited Edition folgt heute mit der Sparkle Arc B580 Titan OC ein erstes Custom-Modell. Auch diese basiert auf der BMG-G21-GPU und so gibt es zwischen der Limited Edition und der der Arc B580 Titan OC nur geringe Unterschiede im Power-Limit und den Takt-Vorgaben... [weiterlesen]

Samstag, 14.12.2024: Gigabyte G6X 9KG im Test

Zur Weihnachtszeit und vor allem kurz vor der Vorstellung einer neuen Hardware-Generation kann man immer wieder gute Schnäppchen machen. Das Gigabyte G6X 9KG ist ein solches Modell. Für nicht einmal mehr 1.000 Euro gibt es einen schnellen Gaming-Laptop mit guter Ausstattung, die einen flotten HX-Prozessor mit einer dedizierten GeForce-Grafik sowie einem FHD+-Panel mit 165 Hz kombiniert. Wie sich der 16-Zöller im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Sonntag, 15.12.2024: MSI MEG X870E GODLIKE im Test

Wenn wir im IT-Segment bleiben, gibt es zahlreiche Produkte am Markt, deren kostspieliger Kauf als unvernünftig gilt. Sei es eine GeForce RTX 4090 oder auch die vermeintlich kommende GeForce RTX 5090. Doch auch eine Hand voll an Consumer-Mainboards sind bereits in den vierstelligen Euro-Bereich vorgedrungen. Ein gutes Beispiel ist die GODLIKE-Reihe von MSI, die unangefochten die Speerspitze darstellt. Von MSI haben wir für einen Test das brandneue MEG X870E GODLIKE erhalten und werden es für unsere Leser entkleiden und auf die Details eingehen... [weiterlesen]

Montag, 16.12.2024: ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme im Test

Bei der ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme schöpft ASUS aus dem Vollen. Die AiO-Kühlung wirkt mit ihrer massiven Kühler-Pumpen-Einheit mit großem Display und VRM-Lüfter nicht nur optisch brachial. Sie soll dank diverser Performanceoptimierungen auch eine brachiale Kühlleistung entfalten. Dafür ruft ASUS allerdings einen wuchtigen Preis auf... [weiterlesen]

Dienstag, 17.12.2024: Antec Performance 1 M im Test

Mit seinem Produktnamen verrät das Antec Performance 1 M bereits, dass es ein effektives Kühlsystem bieten soll. Mindestens genauso beachtlich ist aber, dass sich das Mini-ITX-Modell mit einem eleganten Design und einem hohen Aluminiumanteil präsentieren kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.12.2024: ASUS ROG Swift PG32UCDP im Test

Der ASUS ROG Swift PG32UCDP ist gleich in mehrerlei ein echtes High-End-Gerät, das für Gamer einiges zu bieten hat. Das OLED-Panel ist per se schon schnell und kann dank Dual-Resolution-Technik auf bis zu 480 Hz beschleunigt werden, was Fans von High-Speed-Games viel Freude bereiten dürfte. Wie sich der 32-Zöller schlägt, klären wir in unserem umfangreichen Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.12.2024: Corsair 9000D RGB Airflow im Test

Das 9000D RGB Airflow ist das neue Airflow-Flaggschiff von Corsair. Das riesige Gehäuse wartet mit beeindruckenden Nutzungsmöglichkeiten auf: Es nimmt vier 480-mm-Radiatoren, bis zu 18 120-mm-Lüfter und sogar zwei voneinander unabhängige PC-Systeme auf... [weiterlesen]

Freitag, 20.12.2024: AOC Agon AG326UD im Test

Der AOC Agon AG326UD kombiniert Samsungs aktuelle QD-OLED-Technik mit einem 32 Zoll großen Panel und der UHD-Auflösung. Die Wiederholfrequenz fällt mit 165 Hz allerdings etwas niedriger aus als bei vielen Konkurrenz-Modellen, die wir in diesem Jahr bereits getestet haben, was sich jedoch positiv auf den Preis auswirkt. Ob am Ende ein stimmiges Paket geboten wird, zeigt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 20.12.2024: ASRock Rack GNRD8-2L2T im Workstationeinsatz [Anzeige]

Das ASRock Rack GNRD8-2L2T (Test) bietet als Single-Socket-Lösung für die Xeon-6-Prozessoren auf Basis des LGA4710 ein extremes Angebot an PCI-Express-5.0-Lanes und kann somit mit Erscheinen der Xeon-6700P-Prozessoren Anfang 2025 mit einer entsprechen CPU mit P-Kernen ausgestattet werden. Zusammen mit einer oder mehreren Workstation-Grafikkarten oder KI-Beschleunigern kann das GNRD8-2L2T somit eine ideale Basis für professionelle Anwendungen werden... [weiterlesen]