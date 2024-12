Werbung

Mit seinem Produktnamen verrät das Antec Performance 1 M bereits, dass es ein effektives Kühlsystem bieten soll. Mindestens genauso beachtlich ist aber, dass sich das Mini-ITX-Modell mit einem eleganten Design und einem hohen Aluminiumanteil präsentieren kann.

Bisher gab es von Antec das Performance 1 als ausgewachsenen Full-Tower mit Airflow-Auslegung und bis zu zehn Lüfterplätzen. Die großen Lufteinlässe in der Front wurden bei diesem Modell sehr markant gestaltet. Ihm stellt Antec nun das Performance 1 M (oder kurz P1M) als Mini-ITX-Modell zur Seite. Auch dieses Platzspar-Gehäuse soll effektiv gekühlt werden können. Beim Design setzt Antec aber diesmal auf Eleganz. Schon die Materialwahl unterstreicht das: Die äußere Hülle des Gehäuses besteht größtenteils aus Aluminium.

Im Inneren des Gehäuses setzt Antec auf einen flexiblen Sandwich-Aufbau, wie man ihn z.B. vom Fractal Design Terra kennt. Der Mainboardträger dient als Trennwand zwischen Mainboard- und Grafikkartenkammer. Je nachdem, ob mehr Platz für Prozessorkühler oder Grafikkarte benötigt wird, kann man den Mainboardtray in die eine oder andere Richtung versetzen. Gekühlt wird die Hardware von zwei (optionalen) 120- oder 140-mm-Lüftern am Gehäuseboden. Die erwärmte Luft kann dabei durch zahlreiche Öffnungen an den Seitenteilen, im Deckel und an der Rückseite entweichen.

Bei der maximalen Grafikkartenlänge zeigt sich das Performance 1 M recht großzügig: Sie wird mit 35 cm angegeben. Dabei können auch Triple-Slot-Modelle verbaut werden, wenn man mit einem flacheren CPU-Kühler auskommt. Wasserkühlungsnutzer werden allerdings enttäuscht: Die Montage eines Radiators ist im kompaktenGehäuse nicht vorgesehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass ein SFX- oder SFX-L-Netzteil benötigt wird.

Antec hat uns ein Sample des Performance 1 M mit verschiedenen Seitenteiloptionen zukommen lassen. Neben den vormontierten Alu-Seitenteilen mit Luftöffnungen haben wir ein Glasseitenteil und ein Hybrid-Seitenteil mit Glas und Mesh erhalten. Für die Zukunft plant der Hersteller sogar individuell anpassbare Seitenteile. Zudem werden auch noch Zubehörkits entwickelt, die z.B. zusätzliche Lüfter oder modulare Teile (z.B. alternative Anschlusskonfigurationen am I/O-Panel) bieten.

Preislich ordnet Antec das Performance 1 M klar als Premiumprodukt ein. Die UVP wird mit 299 Euro angegeben. Dafür könnte man auch zwei große Performane 1 Full-Tower kaufen - allerdings sind beide Gehäuse vom Materialeinsatz her nicht zu vergleichen.

Der Lieferumfang fällt übersichtlich aus. Antec legt dem Gehäuse eine Anleitung, zwei unterschiedliche Schraubentypen, einen einfachen Kreuzschlitzschraubendreher und einige schwarze Kabelbinder bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: