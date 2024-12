Werbung

Der AOC Agon AG326UD kombiniert Samsungs aktuelle QD-OLED-Technik mit einem 32 Zoll großen Panel und der UHD-Auflösung. Die Wiederholfrequenz fällt mit 165 Hz allerdings etwas niedriger aus als bei vielen Konkurrenz-Modellen, die wir in diesem Jahr bereits getestet haben, was sich jedoch positiv auf den Preis auswirkt. Ob am Ende ein stimmiges Paket geboten wird, zeigt unser Test.

Dieses Jahr stand im Zeichen der QD-OLED-Technik, die noch einmal einen großen Sprung nach vorn gemacht und dafür gesorgt hat, dass wir der eierlegenden Wollmilchsau für Gamer wieder ein Stück nähergekommen sind. Nur günstig waren die neuen Geräte nicht. Wer sich in der 32-Zoll-Klasse mit UHD und 240 Hz umgesehen hat, der musste lange Zeit zwangsläufig über 1.000 Euro ausgeben, je nach Modell sogar erheblich mehr. In der Zwischenzeit haben sich die Preise zwar etwas angepasst, sodass viele Geräte im Bereich der 1.000 Euro liegen, der Erfahrung zeigt jedoch, dass der nächste Schritt Adaptionen sind, die die Premium-Technik in etwas günstigere Geräte bringt.

Genau diesen Schritt geht AOC mit dem auf der Gamescom vorgestellten Agon AG326UD, der weiterhin ein aktuelles QD-OLED-Panel der dritten Generation nutzt und ebenfalls die UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten im 32-Zoll-Format bietet. Gleiches gilt für die extrem kurze Reaktionszeit von 0,03 ms. Abstriche müssen bei der Wiederholfrequenz gemacht werden, die nun bei nur noch 165 Hz liegt. Bei den ersten Modellen waren es noch 240 Hz.

Der AOC Agon AG326UD ist mit einem Preis von 885 Euro der aktuell günstigste UHD-QD-OLED-Monitor im 32-Zoll-Format, der im Preisvergleich zum Testzeitpunkt gelistet war. Der MSI Optix MAG 321UP, der auf das gleiche Panel setzt, war zum Testzeitpunkt für 1.049 Euro gelistet, aber noch nicht verfügbar. Der Samsung Odyssey G8 mit 240-Hz-Panel war mit 929 Euro etwas teurer, ist aber eben schon etwas länger auf dem Markt verfügbar. Wir gehen entsprechend davon aus, dass der Agon AG326UD preislich noch etwas nachgeben wird.

AOC gewährt einen Garantiezeitraum von 36 Monaten, was auch für Einbrenn-Effekte gilt.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des AOC Agon AG326UD gehören:

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB

Stromkabel

Wandhalterung

Schraubendreher

Kalibrierungsprotokoll

Spezifikationen des AOC AG326UD in der Übersicht Straßenpreis: ca. 885 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.aoc.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: QD OLED (3rd Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 165Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 10,23 kg Abmessungen (B x H x T): 717,3 x (485,9-635,9) x 316,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150mm

Neigung: -5° - 25°

Drehung: -16° - 16° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Adapative Sync zertifiziert, Headset-Halter