Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Highlight der letzten Tage war mit Sicherheit unser Test der neuen Intel-Core-200S-Prozessoren alias Arrow Lake und der neuen Z890-Plattform. Unsere kritischen Blicke stellten aber auch das HAVN HS 420 VGPU auf den Prüfstand, spielten das Silent Hill 2 Remake an und nahmen das NZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) unter die Lupe. Mit dem Mad Gaming AMD Stage 4.4 X870 hatten wir in dieser Woche außerdem einen ultraleisen Komplett-PC auf dem Teststand und waren zu Besuch bei Black Ops 6 in London. Die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest wurde ebenfalls gestartet.

Mittwoch, 16.10.2024: Wir suchen Teilnehmer für den Modding-Contest 2024!

Auch in diesem Jahr und damit bereits zum 14. Mal in Folge, richten wir einen Modding-Contest aus und wollen damit fünf Hardwareluxx-Lesern und Community-Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich abermals kreativ zu beweisen. In den letzten Jahren hatten die Teilnehmer außerordentlich viel handwerkliches Geschick bewiesen und einiges an Kreativität gezeigt, denn am Ende brachte jeder einzelne Wettbewerb hochkarätige Gehäuse-Mods hervor, die teilweise auf Messen ausgestellt wurden oder aber den Teilnehmern Folgeaufträge bei den Herstellern brachten. Wir haben uns daher auch in diesem Jahr mit vielen namhaften Partnern zusammengetan, um die Grundlage für den nächsten Modding-Contest zu legen... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.10.2024: HAVN HS 420 VGPU im Test

HAVN HS 420 VGPU - hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein neues Gehäuse, das als Premiummodell mit viel Glas und einem frischen Design entwickelt wurde. Wir wollen im Test klären, ob sich diese Gehäusepremiere wirklich von anderen Showgehäusen absetzen kann... [weiterlesen]

Sonntag, 20.10.2024: Das Silent Hill 2 Remake angespielt

Mit dem Silent Hill 2 Remake hat Konami eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres veröffentlicht. Am 08. Oktober 2024 erschien die Neufassung des Horror-Spiels von 2001... [weiterlesen]

Montag, 21.10.2024: NZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) im Test

NZXT hat seine Oberklasse-AiO-Kühlungsserie überarbeitet. Die neuen Kraken Elite-Modelle fallen durch eine besonders elegante Gestaltung auf. Das relativ große Display auf dem Pumpendeckel erlaubt dabei auf einfachem Weg eine individuelle Gestaltung. Und natürlich soll auch die Kühlleistung nicht zu kurz kommen... [weiterlesen]

Dienstag, 22.10.2024: Mad Gaming AMD Stage 4.4 X870 im Test

Das AMD-Stage-4.4-X870-System von Mad Gaming & Office will sich vor allem bei der Lautstärke und der Verarbeitungsqualität sowie natürlich durch eine gute Komponenten-Auswahl von der Konkurrenz absetzen. Hierfür nimmt der Anbieter aus Wilhelmshaven sogar Optimierungen an wirklich allen Lüfterkurven des Komplettrechners vor. Ob sich die Mühen bezahlt machen und was das Gaming-System im Spielealltag leisten kann, das haben wir uns für diesen Hardwareluxx-Test vorgenommen. Wir haben den rund 2.225 Euro teuren Komplettrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.10.2024: Zu Besuch bei Black Ops 6 in London

Schon nächste Woche soll das neue Call of Duty: Black Ops 6 erscheinen. Die Spieler erwartet nicht nur eine neue Kampagne rund um das Ende des Kalten Krieges. Zusätzlich zum umfangreichen Multiplayer-Modus kehrt auch der beliebte rundenbasierte Zombiemodus zurück... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.10.2024: MSI MEG Z890 ACE im Test

Heute ist es endlich soweit und wir dürfen nicht nur Intels brandneue Core-Ultra-200S-Prozessoren zeigen, sondern auch deren Performance präsentieren. Als erstes Z890-Mainboard hatten wir in einer Preview bereits das MEG Z890 ACE von MSI vorgestellt - und genau diese Platine werden wir als erstes genauer unter Lupe nehmen und auf die Details eingehen. Das MEG Z890 ACE ist in der Oberklasse angesiedelt und positioniert sich direkt unterhalb des MEG Z890 GODLIKE, das das Z890-Flaggschiff von MSI darstellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.10.2024: Intel Core Ultra 200S alias Arrow Lake im Test

Heute ist es so weit und Intels Core-Ultra-200S-Serie alias Arrow Lake muss zeigen, wie gut man gegen AMDs Ryzen-9000-Serie aufgestellt ist und ob Intels neuer Fokus auf die Effizienz sinnvoll umgesetzt werden konnte. Bereits mit der Vorstellung vor genau zwei Wochen und Intels eigenen Benchmarks wurde offenbart, dass Intel den Anspruch der Spitzenposition weitestgehend aufgegeben hat. Wo die Stärken und Schwächen der neuen Auslegung und von Arrow Lake als Design liegen, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]