Werbung

Das AMD-Stage-4.4-X870-System von Mad Gaming & Office will sich vor allem bei der Lautstärke und der Verarbeitungsqualität sowie natürlich durch eine gute Komponenten-Auswahl von der Konkurrenz absetzen. Hierfür nimmt der Anbieter aus Wilhelmshaven sogar Optimierungen an wirklich allen Lüfterkurven des Komplettrechners vor. Ob sich die Mühen bezahlt machen und was das Gaming-System im Spielealltag leisten kann, das haben wir uns für diesen Hardwareluxx-Test vorgenommen. Wir haben den rund 2.225 Euro teuren Komplettrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Das noch recht junge Unternehmen aus Wilhelmshaven, Mad Gaming & Office, will sich vor allem beim Service und der Qualität von anderen Shops und Anbietern absetzen. "Wir sind zufrieden, wenn Sie zufrieden sind", schreibt man vollmundig auf seiner Webseite. Tatsächlich ist gerade der Markt der Komplettsysteme hart umkämpft, wirklich viele Unterschiede gibt es da aufgrund der handelsüblichen Komponenten eigentlich kaum – zumindest, wenn man einmal von den zahlreichen Eigenlösungen großer Hersteller, wie beispielsweise dem Corsair One, dem MSI Trident X2 oder dem Acer Predator Orion X, absieht.

Mad Gaming & Office legt in erster Linie großen Wert darauf, eine optimale Zusammenstellung von hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller anzubieten, um dem Kunden dann mit einem aufgeräumten und cleanen Design den Zusammenbau sowie die Einrichtung abzunehmen. Auch bei etwaigen Hardware-Problemen will man stets mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Angelegenheit schnellstmöglich im Sinne des Kunden aus der Welt schaffen.

Doch auch hier will man noch nicht aufhören. Mad Gaming & Office setzt seinen Fokus obendrein auf eine leistungsstarke Kühlung, die besonders leise agieren soll. So optimiert man nicht nur die Lüfterkurven des Prozessor-Kühlers oder die der Gehäuselüfter, sondern sogar die der Grafikkarte und nimmt auf Wunsch ein Undervolting vor. Damit will man mitunter für die leisesten Gaming-Boliden am Markt sorgen und sich endgültig von der Konkurrenz absetzen.

Angeboten werden zahlrieche Systeme mit AMD- oder Intel-Setup, die sich überwiegend an Spieler, aber auch an Creator- und Office-Nutzer richten und unterschiedlich dicke Geldbeutel abdecken. Die Konfigurationen für Spieler mit AMD-Ryzen-Prozessor und Radeon-Grafik starten bereits ab 745 Euro, die Intel-Gegenstücke sind mit 775 Euro marginal teurer. Natürlich sind nach oben hin kaum Grenzen gesetzt und jedes Basismodell kann über einen umfangreichen Konfigurator weiter angepasst werden.

So lassen sich Mainboards austauschen, eine andere CPU auswählen und natürlich mehr oder weniger Speicher auswählen. Je nach Konfiguration kann Einfluss auf das Netzteil und die Kühlung genommen werden. Weitere Garantie- und Zusatzleistungen – wie eben das Undervolting der Grafikkarte oder eine Garantieerwartung – lassen sich später dem Warenkorb ebenfalls hinzufügen. Die Office-PCs starten sogar schon bei etwas mehr als 500 Euro, die Workstation-Systeme kratzen dagegen schnell an der 4.000-Euro-Marke.

Das Testgerät

Für unseren Test ließen wir uns von Mad Gaming & Office ein brandaktuelles Gaming-System mit AMD-Unterbau und GeForce-Grafik der Oberklasse kommen. Das AMD Stage 4.4 X870 ist erst seit wenigen Tagen mit X870-Unterbau zu haben und kostet ca. 2.000 Euro in der Basisausstattung. Wir haben sowohl bei der CPU als auch bei der Grafikkarte und natürlich dem Speicher Upgrades vorgenommen und die gesamte Hardware mit Blick auf die Lüfterkurven besser aufeinander abstimmen lassen, was regulär 50 Euro Aufpreis bedeutet.

Als Herzstück dient unserem Testgerät ein AMD Ryzen 7 9700X mit acht Zen-5-Kernen und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super sowie natürlich üppiger und schneller Speicher, was allesamt in einem schicken Gehäuse mit Glasseitenteil untergebracht wird, um die Komponenten gut in Szene setzen zu können. Insgesamt kommt das Testgerät auf einen Gesamtpreis von knapp über 2.225 Euro.

Mad Gaming AMD Stage 4.4 X870 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 9700X Mainboard: MSI MAG X870 Tomahawk WIFI Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-6000 / CL30 Kingston FURY Beast RGB Grafikkarte: KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX GAMER Massenspeicher: 1x 2 TB SSD WD Blue SN580 M.2 PCIe 4.0 x4

Optisches Laufwerk: - Soundkarte: on Board Netzteil: Seasonic Focus GX 750 W Kühlung und Gehäuse Gehäuse: ENDORFY Arx 700 ARGB Kühler: Wasserkühlung Sonstiges Sonstiges: RGB, Zusatzlüfter Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: etwa 2.225 Euro

Wie sich der Mad Gaming & Office AMD Stage 4.4 X870 in Sachen Geschwindigkeit, Lautstärke-Verhalten und Temperatur-Entwicklung schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den optimierten Gaming-Rechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und ihn ausgiebig auf Herz und Nieren getestet.