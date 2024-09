Werbung

Auch in dieser Woche gingen wir Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur Star Wars Outlaws angespielt oder den Qualcomm Snapdragon X Elite im XPS 13 ausprobiert, sondern auch Intels neuen Luna-Lake-Prozessoren eine erste Leistungsanalyse unterzogen. Weiterhin standen die Corsair iCUE LINK LX120 RGB, das Xiaomi Smart Band 9, das TerraMaster F8 SSD Plus und die Corsair iCUE LINK LX140 RGB bei uns auf dem Prüfstand. Warhammer 40.000 - Space Marine 2 hatten wir ebenso angespielt, wie den Xeon 6972P mit 96 Kernen und 12x DDR5-6400 getestet.

Donnerstag, 19.09.2024: Star Wars Outlaws angespielt

Am 30. August erschien Ubisofts neuestes Werk. Star Wars Outlaws soll Fans des Franchise ebenso abholen wie begeisterte Zocker. Auch wenn Publisher Ubisoft große Hoffnungen in den Titel gesetzt hat, verlief der Launch wohl anders als geplant... [weiterlesen]

Freitag, 29.09.2024: Qualcomm Snapdragon X Elite im XPS 13 ausprobiert

Zur Computex 2024 schickte Qualcomm seine neuen Snapdragon-X-Elite- und -Elite-Plus-SoCs alias Oryon ins Notebook und wollte damit als Copilot+-PCs das Theme KI auch für den Endkunden ins Notebook bringen. Vor allem machte man eines: große Versprechungen. Denn die neuen Chips sollen sowohl im Hinblick auf die Leistung als auch auf die Laufzeiten im Notebook für erhebliche Verbesserungen gegenüber der Konkurrenz sorgen. Was der neue ARM-Chip tatsächlich so auf den Kasten hat, das wollen wir uns in einer ersten Leistungsanalyse in einem Dell XPS 13 näher anschauen. Doch das wird nicht einfach... [weiterlesen]

Sonntag, 22.09.2024: Corsair iCUE LINK LX120 RGB im Test

Der iCUE LINK LX120 RGB ist schon der dritte 120-mm-Lüfter im iCUE-LINK-Ökosystem. Er macht optisch durch die Beleuchtung mit 18 A-RGB-LEDs auf sich aufmerksam. Corsair verspricht aber auch einen hervorragenden Luftstrom... [weiterlesen]

Montag, 23.09.2024: Xiaomi Smart Band 9 ausprobiert

Für nicht ganz 40 Euro bietet das Xiaomi Smart Band 9 als Fitness-Tracker viele Funktionen, um die eigenen sportlichen Aktivitäten zu tracken oder Gesundheitsdaten aufzuzeichnen. Dank einer Kopplung an das Smartphone lassen sich zudem Push-Nachrichten von WhatsApp, Instagram, Telegram und Co. auf das kleine Touchdisplay bringen. Wir haben die neueste Version, welche unter anderem verbesserte Sensoren, ein helleres und kontrastreiches Display, aber auch einen leistungsstärkeren Akku bietet, fast zwei Wochen ausprobieren können... [weiterlesen]

Dienstag, 24.09.2024: Intels Lunar Lake in der Leistungsanalyse

Die Prozessoren der Core-Ultra-200V-Serie sollen eines der wichtigsten Produkte für Intel in diesem Jahrzehnt sein. In nahezu allen Kernbereichen des Prozessors führt Intel Neuerungen ein. Wir hatten zum Marktstart die Gelegenheit, uns ein Notebook mit dem Topmodell, dem Core Ultra 9 288V, anzuschauen. Wie sich der vermeintliche sparsame und effiziente Prozessor gegen die Konkurrenz von AMD, aber auch aus eigenem Hause schlägt, wollen wir uns in einer ersten Leistungsanalyse anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.09.2024: TerraMaster F8 SSD Plus im Test

Mit dem F8 SSD Plus hat TerraMaster ein kompaktes NAS im Portfolio, welches bis zu acht NVMe-SSDs aufnehmen kann und über via 10 Gigabit ins Netzwerk gebracht werden kann. Wie sich das unscheinbare NAS schlägt, werden wir in diesem Test klären... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.09.2024: MSI MAG CoreLiquid I-Serie [Anzeige]

Die Auswahl an leistungsstarken AiO-Kühlungen ist groß. MSIs MAG CoreLiquid I-Serie ist aber nicht nur performant, sondern durch innovative Lösungen zugleich besonders nutzerfreundlich. Dazu präsentiert sie sich mit einem einzigartigen Design... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.09.2024: Warhammer 40.000 - Space Marine 2 angespielt

13 Jahre ist es her, dass Relic Entertainment Warhammer 40.000: Space Marine präsentiert hat. Fans der Tabletop-Umsetzung warteten seither auf eine Fortsetzung. Nach einer Verschiebung erschien diese endlich im September 2024... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.09.2024: Corsair iCUE LINK LX140 RGB im Test

Der Corsair iCUE LINK LX140 RGB zeigt sich mit einer doppelten Lichtschleife, soll gleichzeitig auch mit einer hohen Performance überzeugen. Und als iCUE LINK-Lüfter lockt er ohnehin mit einer besonders nutzerfreundlichen Verkabelung... [weiterlesen]

Freitag, 27.09.2024: Zweimal Xeon 6972P mit 96 Kernen und 12x DDR5-6400 im Test

Erst vor wenigen Tagen stellte Intel seine Prozessoren der Xeon-6900P-Serie offiziell vor. Wir hatten nun die Gelegenheit uns einen Server anzuschauen und Benchmarks durchzuführen. Das System war mit zwei Xeon 6972P und jeweils 96 Kernen bestückt. Wie sich die Prozessoren gegen die Konkurrenz aus eigenem Hause und hier die Xeon-6700E-Serie und auch die EPYC-Modelle von AMD schlagen und wo die Stärken liegen, klären wir im folgenden Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 27.09.2024: Alles, was man über Netzwerkspeicher wissen muss

Ein NAS (Network Attached Storage) ist seit Jahren die Wahl vieler Anwender, die nicht ihre Daten in der Cloud speichern wollen oder eine Möglichkeit suchen, zu Hause oder unterwegs schnell und effizient immer an ihre Daten zu kommen. Als Einsteiger kann man sich das Gerät als eine Art Storage-Computer vorstellen, der im eigenen Netzwerk hängt und dessen Hauptaufgabe es ist, auf ihm gespeicherte Daten zur Verfügung zu stellen - seien es Backups, Fotos, Filme oder andere Dateien... [weiterlesen]