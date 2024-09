Werbung

Der Corsair iCUE LINK LX140 RGB zeigt sich mit einer doppelten Lichtschleife, soll gleichzeitig auch mit einer hohen Performance überzeugen. Und als iCUE LINK-Lüfter lockt er ohnehin mit einer besonders nutzerfreundlichen Verkabelung.

Von den neuen iCUE LINK LX-Lüftern haben wir bereits das kleinere 120-mm-Modell iCUE LINK LX120 RGB getestet. Im Test konnte es uns mit seinem stimmigen Mix aus Kühlperformance - gerade auch in restriktiveren Szenarien wie beim Einsatz am Radiator - und der Beleuchtung überzeugen. Jetzt soll auch das große 140-mm-Modell Beachtung finden.

Der iCUE LINK LX140 RGB ist dabei ganz ähnlich ausgelegt: Er verteilt 18 A-RGB-LEDs auf Lüfternabe und einen Leuchtring am Lüfterrahmen und unterstützt damit auch Corsairs ungewöhnlichen Time Warp-Modus. Corsair will ihn aber auch auf eine hohe Performance hin ausgelegt haben. So sollen Stratorflügel den Luftstrom hinter dem Rotor bündeln und für eine bessere Kühlleistung gerade auch beim Einsatz als Radiatorlüfter sorgen. Durch iCUE LINK können mehrere dieser Lüfter direkt miteinander gekoppelt und über nur ein Kabel angeschlossen werden. Das spezielle iCUE-LINK-Kabel muss allerdings an einem iCUE LINK System-Hub angeschlossen werden. Die Steuerung der Lüfter und ihrer Beleuchtung erfolgt dann ausschließlich über die iCUE-Software.

Im Handel wird ein einzelner iCUE LINK LX140 RGB ohne Controller für rund 48 Euro angeboten. Alternativ gibt es den Lüfter auch im Zweierpack mit Controller für um die 100 Euro. Käufer können zu schwarzen oder weißen Lüftern greifen. Als etwas günstigere Alternative gibt es im iCUE LINK-Ökosystem den weniger aufwendig beleuchteten iCUE LINK RX140 RGB.

Der Lieferumfang umfasst wie schon beim 120-mm-Modell Garantiehinweise, Sicherheitsinformationen, Verbinder zum Koppeln von zwei Lüftern, vier QuikTurn-Schrauben und ein 13,5 cm langes iCUE-LINK-Kabel.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: