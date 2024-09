Werbung

Der iCUE LINK LX120 RGB ist schon der dritte 120-mm-Lüfter im iCUE-LINK-Ökosystem. Er macht optisch durch die Beleuchtung mit 18 A-RGB-LEDs auf sich aufmerksam. Corsair verspricht aber auch einen hervorragenden Luftstrom.



Mit iCUE LINK hat Corsair ein eigenes Ökosystem entwickelt, bei dem die Verkabelung ganz neu gedacht wird. Entsprechende Lüfter können über Verbinder direkt miteinander gekoppelt werden. Zur Anbindung mehrerer gekoppelter Lüfter wird dann nur ein einziges Kabel benötigt. Dazu bietet iCUE LINK noch weitere Vorteile: So können die gekoppelten Lüfter alle einzeln angesteuert werden.

Als erster iCUE LINK-Lüfter im 120-mm-Format kam der iCUE LINK QX120 RGB mit 34 A-RGB-LEDs und integriertem Temperatursensor auf den Markt. Als etwas günstigere Alternative folgte der iCUE LINK RX120 RGB mit acht A-RGB-LEDs, aber höherer Kühlperformance. Der neue iCUE LINK LX120 RGB wird nun zwischen den beiden vorhandenen Modellen platziert. Er wird von 18 A-RGB-LEDs beleuchtet, die Corsair auf die Lüfternabe und den Lüfterrahmen verteilt. Dadurch kann der iCUE LINK LX120 RGB genau wie der iCUE LINK QX120 RGB den Time Warp-Beleuchtungseffekt bieten, der mit dem iCUE LINK RX120 RGB nicht möglich ist. Er muss aber genauso wie der iCUE LINK RX120 RGB ohne Temperatursensor auskommen.

Corsair bietet den iCUE LINK LX120 RGB in Einzelpackung ohne System-Hub (wird zum Betrieb zwingend benötigt) oder im Dreierpack mit System-Hub an. Es gibt den Lüfter sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Neben zwei iCUE LINK LX120 RGB hat uns Corsair übrigens auch zwei Samples des größeren Geschwistermodells iCUE LINK LX140 RGB geschickt - diesen 140-mm-Lüfter werden wir noch separat testen.

Der iCUE LINK LX120 RGB kostet als Einzellüfter ohne Controller rund rund 40 Euro. Für das Dreierpack mit Controller werden knapp 130 Euro aufgerufen. Damit liegen die neuen Lüfter aktuell preislich nur minimal unter dem intensiver beleuchteten iCUE LINK QX120 RGB und klar über dem iCUE LINK RX120 RGB.

Der Lieferumfang der iCUE LINK LX RGB-Modelle umfasst Garantie- und Sicherheitsinformationen, QuikTurn-Lüfterschrauben, Verbindungsstücke für das Koppeln von zwei Lüftern und ein kurzes iCUE LINK-Kabel mit einer Länge von 13,5 cm. Die Kabelfarbe hängt von der Lüfterfarbe ab.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: