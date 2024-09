TerraMaster F8 SSD Plus im Test

Seite 1: TerraMaster F8 SSD Plus im Test: SSD-NAS für acht Laufwerke

Werbung

Mit dem F8 SSD Plus hat TerraMaster ein kompaktes NAS im Portfolio, welches bis zu acht NVMe-SSDs aufnehmen kann und über via 10 Gigabit ins Netzwerk gebracht werden kann. Wie sich das unscheinbare NAS schlägt, werden wir in diesem Test klären.

Das TerraMaster F8 SSD Plus sieht auf den ersten Blick wie eine unscheinbare externe Festplatte aus. Mit einem Volumen von nur 1,48 Litern schafft es TerraMaster einen Intel Core i3-N305 als Prozessor, acht M.2-NVMe-2280-SSD-Steckplätze, drei USB-3.2-Anschlüsse mit 10 Gbps, einen HDMI-Anschluss und einen RJ45-Ethernet-Anschluss mit 10-Gigabit. Von unscheinbar kann auf technischer Seite also nicht die Rede sein.

Die Zielgruppe für das TerraMaster F8 SSD Plus liegt bei Enthusiasten, professionellen Anwendern oder kleineren Unternehmen, welche eine hohe Anforderung an die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Daten haben.

Damit geht das TerraMaster F8 SSD Plus in Richtung des QNAP TBS-h574TX (zum Test) das mit rund 1.500 Euro ein gutes Stück teurer ist und, dafür nur fünf SSD-Slots bietet. Dank Thunderbolt 4 wird es aber insbesondere für Content Creator interessant.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller TerraMaster Model F8 SSD Plus Prozessor Intel Core i3-N305 Prozessor

8 Kerne, 8 Threads

3,80 GHz Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM (erweiterbar)

Interne Anschlüsse 8 x M.2 NVMe 2280 Externe Anschlüsse Rückseite:

1 x RJ-45 10-Gigabit-Ethernet

1x USB-C 3.2 10 Gbps, 2x USB-A 3.2 10 Gbps

1 x HDMI

1 x Netzteil Hohlbuchse



Front:

keine Maße (HxBxT) 177 mm x 60 mm x 140 mm

Gewicht 0,60 kg Besonderheiten ausschließlich NVMe SSDs

4K-Hardware-Encoding Herstellergarantie 2 Jahre Lieferumfang TerraMaster F8 SSD Plus

Bedienungsaneleitung

Netzteil

Schraubendreher mit zwei Ersatzschrauben

SSD-KÜhler Preis 839,99 Euro

Zum Lieferumfang des TerraMaster F8 SSD Plus gehören: