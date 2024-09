Werbung

Für nicht ganz 40 Euro bietet das Xiaomi Smart Band 9 als Fitness-Tracker viele Funktionen, um die eigenen sportlichen Aktivitäten zu tracken oder Gesundheitsdaten aufzuzeichnen. Dank einer Kopplung an das Smartphone lassen sich zudem Push-Nachrichten von WhatsApp, Instagram, Telegram und Co. auf das kleine Touchdisplay bringen. Wir haben die neueste Version, welche unter anderem verbesserte Sensoren, ein helleres und kontrastreiches Display, aber auch einen leistungsstärkeren Akku bietet, fast zwei Wochen ausprobieren können.

Mitte August startete im Onlineshop von Xiaomi die Vorbesteller-Aktion für das neue Xiaomi Smart Band 9, welches seitdem für rund 40 Euro in Deutschland erhältlich ist. Das Smart Band 9 ist ein vielseitig einsetzbarer Fitness-Tracker, der sich über eine Vielzahl von Armbändern aus verschiedenen Farben und Materialien individualisieren lässt, aber auch zahlreiche Ziffernblätter mit sich bringt und natürlich vielerlei Funktionen bietet, die teilweise sogar aus dem Smartwatch-Segment abgeschaut sind.

Insgesamt werden mehr als 150 Sportmodi unterstützt, für die das Band unter anderem eine verbesserte Messung der Herzfrequenz- und der Blutsauerstoff-Sättigung mit sich bringt, aber auch eine umfassende Schlafüberwachung möglich macht. Abgedeckt werden die verschiedensten Sportmodi und Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Yoga bis hin zu Extremsportarten.

Hierfür bietet das Xiaomi Smart Band 9 ein 1,62 Zoll großes AMOLED-Display, welches im Generationsvergleich mit 1.200 Nits doppelt so hell agiert, jedoch weiterhin mit 192 x 490 Bildpunkten auflöst. Dabei kommt das Band auf eine Dicke von nicht ganz 11 mm sowie auf ein Gewicht von 15,8 g und lässt sich wahlweise am Arm tragen, oder über einen separat erhältlichen Clip an Sportschuhen befestigen. Selbst das Tragen als Halskette ist theoretisch möglich.

Hierfür unterstützt das Smart Band dank des Schnellverschlusses alle Bänder des Vorgängers. Der Running-Clip kostet zwischen 10 bis 30 Euro. Das Smart Band 9 wird in drei verschiedenen Farbvarianten angeboten, zahlreiche Armbänder von Drittanbietern machen die Auswahl schier unendlich.

Verbindung zum Smartphone

Für den Großteil seiner Funktionen agiert das Xiaomi Smart Band 9 autark. Schritte werden automatisch im Hintergrund gezählt, Puls und Blutsauerstoffgehalt regelmäßig erfasst und der Stresslevel kontinuierlich aufgenommen sowie der Schlaf überwacht. Die Daten lassen sich dann per Wischgeste durchzappen, wobei diese teilweise sogar per Balkendiagramm dargestellt werden und den zeitlichen Verlauf damit übersichtlich ausgeben.



Den vollen Funktionsumfang gibt es jedoch nur über ein Android- oder iOS-Smartphone und die dazugehörige Mi-Fitness-App. Hier können alle Daten mit viel mehr Details sowie längerer Historie eingesehen werden. Vor allem aber können Chats aus WhatsApp, Telegram oder Benachrichtigungen von YouTube, Discord und Instagram bequem vom Handgelenk aus gelesen werden. Der Griff in die Hosentasche zum Smartphone entfällt oftmals. Der Verbindung läuft sparsam über Bluetooth 5.1LE.

Xiaomi Smart Band 9 Modell Xiaomi Smart Band 9 Bildschirm 1,62 Zoll AMOLED-Touch-Display

192 x 490 Bildpunkte (326 ppi)

60 Hz Bildwiederholrate

max. 1.200 Nits

2,5D gehärtetes Glas Akku Nennkapazität: 233 mAh

Ladeart: Magnetisches Laden

Ladezeit: Ca. 1 Stunde

Akkulaufzeit: Bis zu 21 Tage Sensoren Beschleunigungssensor

Gyroskopsensor

Optischer Herzfrequenzsensor

Umgebungslichtsensor Armband Größe: 135 bis 210 mm

Material: TPU

Farbe: Midnight Black / Glacier Silver / Mystic Rose / Arctic Blue Technische Daten Wasserdicht bis 5 bar

App: Mi Fitness

Motor: Linearmotor

Kompatibilität: unterstützt Smartphones mit Android 8.0 oder iOS 12.0 und höher Abmessungen / Gewicht 46,53 x 21,63 x 10,95 mm

15,8 g

Im Lieferumfang enthalten Xiaomi Smart Band 9

magnetisches Ladekabel

Benutzerhandbuch Preis etwa 40 Euro

Um die notwendigen Messungen durchführen zu können, aber auch um bequemer im Alltag zu sein, hat das Xiaomi Smart Band 9 einige weitere Sensoren unter der Haube. Dazu gehört ein Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Umgebung anzupassen, aber auch ein Beschleunigungssensor, um das Display automatisch anzuschalten, wenn der Nutzer die entsprechende Handbewegung macht. Alternativ ist ein Always-On-Modus möglich. Für die Gesundheitsmessung ist ein optischer Herzfrequenzsensor integriert. Die Vibrationen werden über einen Linearmotor realisiert.

Wie sich das rund 40 Euro teure Xiaomi Smart Band 9 in der Praxis schlägt und welche Funktionen es genau für den Alltag bietet, das haben wir uns in den letzten fast zwei Wochen ausprobiert.