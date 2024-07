Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Genesis Thor 303 und der Genesis Thor 303 TKL kräftig auf den Zahn gefühlt, oder die ASUS ROG Falchion RX getestet, sondern auch Elden Ring - Shadow of the Erdtree angespielt. Außerdem hatten wir die Lian Li HydroShift LCD 360TL im Test und den be quiet! Dark Rock 5 auf den Prüfstand. Zu guter Letzt spielten wir Luigi’s Mansion 2 HD an.

Mittwoch, 03.07.2024: Genesis Thor 303 und Thor 303 TKL im Test

Genesis bietet mit der Thor 303 und der Thor 303 TKL Gaming-Tastaturen an, die nach dem Gott des Donners benannt wurden. Dass soll aber kein schlechtes Vorzeichen für die Lautstärke der mechanischen Tastaturen sein, denn Genesis bietet sie mit Outemu Silent Peach-Switches an. Dazu wird mit einem attraktiven Preis gelockt... [weiterlesen]

Freitag, 05.07.2024: ASUS ROG Falchion RX im Test

Kompakte Gaming Tastaturen kennen wir von ASUS nun schon mehrere und hatten diese auch für ausführliche Tests bei uns in der Redaktion. Mit der ASUS ROG Falchion RX haben wir weitere kompakte Tastatur im Test, welche dieses Mal auf einen Low-Profile-Aufbau setzt und nicht klassische Switches und Tastenkappen, wie bei den anderen kompakten Modellen des Herstellers nutzt... [weiterlesen]

Samstag, 06.07.2024: Elden Ring - Shadow of the Erdtree angespielt

Zwei Jahre ist es schon her, dass From Software Elden Ring veröffentlicht hat. Das Soulslike unterscheidet sich von den vorherigen Titeln der Souls-Reihe durch die große Open-World. Das macht den Titel zugänglicher als die Dark-Souls-Spiele, da man schwierige Gegner zumeist auch umgehen kann. Nun wurde mit Shadow of the Erdtree das erste und einzige DLC veröffentlicht... [weiterlesen]

Dienstag, 09.07.2024: Lian Li HydroShift LCD 360TL im Test

Lian Lis HydroShift LCD-Modelle fallen vor allem mit zwei Besonderheiten auf: Die Schläuche sollen sich sehr viel eleganter als bei anderen Modellen verlegen lassen. Und Lian Li möchte das 2,88-Zoll-Display auf dem Pumpendeckel stärker ausreizen als andere Hersteller... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.07.2024: Luigi’s Mansion 2 HD angespielt

Ursprünglich erschien Luigi’s Mansion 2 am 20. März 2013 für den Nintendo 3DS. Nun wurde ein Remake mit grafischen Verbesserungen und dem Zusatz HD am 27. Juni 2024 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Wir haben die Neuauflage angespielt... [weiterlesen]

Freitag, 12.07.2024: be quiet! Dark Rock 5 im Test

Die aktuelle Generation der be quiet! Oberklasse-Luftkühler beschränkte sich bisher auf wuchtige Dual-Towerkühler. Mit dem Dark Rock 5 wird nun ein schlankeres und günstigeres Modell nachgelegt. Ist dieser Single-Towerkühler die richtige Wahl für Vernunftkäufer... [weiterlesen]

