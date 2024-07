Werbung

Ursprünglich erschien Luigi’s Mansion 2 am 20. März 2013 für den Nintendo 3DS. Nun wurde ein Remake mit grafischen Verbesserungen und dem Zusatz HD am 27. Juni 2024 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Wir haben die Neuauflage angespielt.

Schon seit 1985 existiert das Mario-Franchise. In den beinahe 40 Jahren sind unzählige Spiele rund um den rot gekleideten Klempner entstanden. Marios kleiner Bruder Luigi tritt darin meist nur als Nebenfigur auf. Anders verhält es sich in der Luigi's Mansion Trilogie. Hier übernimmt der Klempner in Grün die Hauptrolle. Bevor mit Mario & Luigi: Brothership im November ein Spiel erscheint, bei dem sich die beiden Brüder das Rampenlicht teilen, ist nun das HD-Remake zu Luigi's Mansion 2 erschienen.

Die Story

In Luigi’s Mansion 2 wird die Story des Vorgängers nahtlos fortgeführt. Der kauzige Professor I. Gidd betreibt sein Forschungslabor im Nachtschattental. Dabei wird er eifrig von freundlichen Geistern unterstützt. Eines Tages wenden diese sich allerdings gegen ihn und zwingen ihn zur Flucht. Hier kommt der namensgebende Held ins Spiel. Durch den sogenannten Voxelporter, eine Erfindung von Gidd von denen wir im Spielverlauf noch viele sehen werden, wird Luigi in den Unterschlupf teleportiert. Gidd schildert uns die Lage und verlangt, dass wir die Bruchstücke des Düstermondes sammeln, damit die Geister wieder friedlich werden.

Sein Unterschlupf fungiert ab sofort als Hub und als Hauptmenü. Von hier aus können Einzel- und Multiplayer-Spiele gestartet werden. Es ist auch möglich, hier einen Blick auf die bisher gesammelten Edelsteine und Geister zu werfen. Zum Beginn ist nur ein Level auswählbar. So startet Luigi sein Abenteuer in der Gruselvilla. Dort geht es zuerst auf die Suche nach dem Schreckweg 09/15. Wer die Kampagne beenden möchte, kann laut HowLongToBeat mit rund 14 Stunden Spielzeit rechnen. Soll alles im Spiel gefunden und freigeschaltet werden, verdoppelt sich die benötigte Zeit.