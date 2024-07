Werbung

Genesis bietet mit der Thor 303 und der Thor 303 TKL Gaming-Tastaturen an, die nach dem Gott des Donners benannt wurden. Dass soll aber kein schlechtes Vorzeichen für die Lautstärke der mechanischen Tastaturen sein, denn Genesis bietet sie mit Outemu Silent Peach-Switches an. Dazu wird mit einem attraktiven Preis gelockt.

Die Marke Genesis dürfte vielen Lesern noch unbekannt sein. Dabei wurde sie im Jahr 2011 gegründet und damit durchaus schon eine Weile aktiv. Genesis will gezielt Produkte für Spieler anbieten und ist auch im E-Sports-Umfeld aktiv. Man deckt bereits etliche Segmente ab: Von Eingabegeräten über Kopfhörer, Mikrofone und Lautsprecher hin zu Gehäusen, Gaming-Möbeln und Rucksäcken.

Im Tastaturbereich wurden unterschiedliche Serien etabliert und teilweise breit ausgebaut. Allein in der Thor-Serie listet die Herstellerseite aktuell 19 Modelle. Die beiden Modelle Thor 303 und Thor 303 TKL zeigen sich in einem vergleichsweise schlichten Design mit einer robusten Aluminiumabdeckung. Die Switches sind Hot-swappable. Genesis nutzt verschiedene Outemu-Switches. Die Produktseite listet die leichtgängigen und linearen Outemu Red und die taktilen Outemu Brown. Für den deutschen Markt sind aber Outemu Silent Peach geplant. Diese Silent-Switches sollen auch für Umgebungen geeignet sein, in denen man andere Menschen nicht durch lautes Tastenklickern stören möchte.

Genesis hat uns insgesamt vier Samples zur Verfügung gestellt: Die Thor 303 und die Thor 303 TKL jeweils mit Oudemu Brown und mit Oudemu Silent Peach. Wir werden uns im Test vor allem auf die Silent Peach-Modelle konzentrieren, aber natürlich auch den Vergleich zu den taktilen Outemu Brown ziehen.

Für mechanische Tastaturen sind die Thor 303-Modelle vergleichsweise günstig. Die Genesis Thor 303 wird aktuell ab rund 71 Euro und die Thor 303 TKL bereits für rund 60 Euro gelistet.

Technische Details - Genesis Thor 303:

Switches: Oudemu Silent Peach

Betätigungskraft: 40 g

Tastenweg bis zur Auslösung: 2 mm

Lebensdauer: 50 Millionen Auslösungen

Key Rollover: N-Key-Rollover

Beleuchtung: A-RGB-LEDs

Kabel: 1,8 m, textilummantelt, fest mit der Tastatur verbunden

Highlights: günstige mechanische Full-Size-Tastatur mit Aluminiumabdeckung und Hot-Swap-Switches

Abmessungen: 442 x 136 x 36 mm

Gewicht: 1.152 g

Preis: rund 71 Euro

Technische Details - Genesis Thor 303 TKL: