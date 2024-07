Werbung

Kompakte Gaming Tastaturen kennen wir von ASUS nun schon mehrere und hatten diese auch für ausführliche Tests bei uns in der Redaktion. Mit der ASUS ROG Falchion RX haben wir weitere kompakte Tastatur im Test, welche dieses Mal auf einen Low-Profile-Aufbau setzt und nicht klassische Switches und Tastenkappen, wie bei den anderen kompakten Modellen des Herstellers nutzt.

Vorgestellt wurde die neue ASUS ROG Falchion RX zur CES 2024 und wie auch viele weitere Modelle von ASUS, jedoch haben wir bei dieser eine etwas andere Feature-Liste als bei den anderen Modellen von ASUS. Sehr dominant ist bei der Azoth beispielsweise das Display, dies finden wir bei der Falchion RX zwar nicht, dafür aber eine multifunktionale Touchbar.

Tastaturen mit herkömmlichen Switches und hohen Tastenkappen gibt es bereits sehr viele am Markt und auch ASUS selbst bietet unterschiedliche Versionen an. Die Falchion RX ist zwar auch eine Tastatur in einem kompakten Format, jedoch setzt sie auf ein Low-Profil-Design. Bekannt sind die Tasten und die geringe Bauhöhe den meisten unserer Leser sicherlich aus dem Bereich der Notebooks. Die Tastenkappen sind also sehr flach und bei der Falchion RX werden diese dann mit optischen Switches kombiniert.

Technische Daten - Corsair K65 Pro Mini Switches: ROG RX Low-Profile Switch Betätigungskraft: ca. 40 g Weg bis zum Auslöser: 1 mm Beleuchtung: RGB (Tasten & Touchbar) Beleuchtungsfeatures: 16 Effekte Programmierbare Tasten: Jede Taste via Armoury Crate Zusätzliche Tasten (Hardware): Windows & MAC Switch, Connectionumschalter, Touchbarumschalter Weitere Anschlüsse: Keine Besondere Features: Optische Switches, Abdeckung, Touchbar Anti Ghosting: Ja Handballenauflage: Nein Kabel: 2,0 m; Grau; Textil Sleeve Abmessungen: 306 x 110 x 26.5 mm Gewicht: 595 g Preis: ca. 177 Euro

