Creative als Audio-Spezialist stellt für den Endkunden-Bereich nicht nur große Soundsysteme zur Verfügung, sondern auch kompakte Lautsprecher, die trotz ihrer reduzierten Größe eine beachtliche Klangqualität abliefern können. Gepaart mit einer schicken RGB-LED-Beleuchtung und mit einer RMS-Leistung von bis zu 30 W bieten die Pebble X ein ausgewogenes Audio-Erlebnis. Für die Konnektivität stellen die Pebble X unterschiedliche Möglichkeiten bereit, sodass jeder Anwender, das Passende findet.

Alle vier Produkte sind von Creative gerade für kabelloses Streamen, für Gaming und natürlich auch für die Musik- und Film-Wiedergabe hin optimiert worden.

Ganz im klassischen 2.0-Modus sind vor allen Dingen die Pebble-X-Lautsprecher zu nennen. Mit den Abmessungen 139,5 x 132,0 x 136,0 mm sind die Pebble X ziemlich kompakt und mit 600 g pro Lautsprecher zudem auch leichtgewichtig - auf den Klang wirkt sich das aber nicht aus. Genau wie die anderen drei Pebble-Lautsprecher sind auch die Pebble X in einem modernen Erscheinungsbild designt worden. Links und rechts an jeder Seite wurden zahlreiche RGB-LEDs hinterlassen und können bis zu16,8 Millionen Farben darstellen.

Die technischen Daten des Creative Pebble X Modell Creative Pebble X Lautsprechersystem 2.0 Abmessungen (pro Lautsprecher) 139,5 x 132,0 x 136,0 mm Gewicht 600 g pro Lautsprecher Anschlussmöglichkeiten USB-Audio und Strom, Bluetooth 5.3, 3,5 mm Klinke AUX-In, 4-poliger Kopfhörer-Anschluss, 3-poliger Mikrofon-Anschluss Konnektivität Bluetooth 5.3 Leistung bis 15 W RMS (ohne USB-PD-Netzteil), bis 30 W RMS (mit USB-PD-Netzteil) Treiber 2,75 Zoll (7 cm) Breitband-Lautsprechertreiber Frequenzbereich 60 Hz bis 20 kHz RGB-LED-Beleuchtung Ja (16,8 Millionen Farben) Bedienelemente Lautstärke, Bluetooth-Kopplung/Quellmodus, RGB-Lighting Plattform-Unterstützung Windows PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mobil (über Bluetooth) Preis ab 99,99 Euro

Die Lautsprecher selbst werden nicht horizontal auf den Lauschenden, sondern aufgrund der geringen Höhe in einem Winkel von 45 Grad nach oben gerichtet - so wird eine noch bessere Räumlichkeit geboten. Mittig unterhalb des Treibers bieten sich ein Lautstärke-Drehregler sowie zwei Buttons an. Ein Button dient als Quellmodus-Auswahl zwischen den Modi USB-Audio, AUX-Eingang und Bluetooth. Die kleine LED links neben dem Volume-Regler zeigt den aktuellen Quellmodus an: dauerhaft lila für USB-Audio, dauerhaft grün für AUX und dauerhaft blau für Bluetooth. Bei der Bluetooth-Kopplung selbst gibt es ein blaues Blinken. Ein weiterer Button dient zum Einstellen der RGB-LED-Beleuchtung.

Creative setzt bei den Pebble X auf einen 2,75-Zoll-Full-Range-Treiber (7 cm) und diese liefern je nach Energie-Input eine RMS-Leistung von bis zu 30 W. Die volle RMS-Leistung ist jedoch nur dann abrufbar, sofern die Lautsprecher von einem USB-PD-Netzteil versorgt werden. Über einen gewöhnlichen USB-C-Port sind es hingegen maximal 15 W. Um daher also alles aus den Pebble X herauszuholen, ist ein stärkeres USB-PD-Netzteil daher zu empfehlen. Von Creative selbst gibt es mit dem 67-W-GaN-Charger ein passendes und ausreichendes Netzteil für maximale Leistung der Pebble X. Der Frequenzgang der Pebble X bewegt sich zwischen 60 Hz und 20 kHz und kann daher alle wichtigen Frequenzen entsprechend abbilden.

Um die Pebble X mit Audio-Daten zu füttern, bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an. Neben der kabellosen Ansteuerung über Bluetooth 5.3 ist es auch möglich, über ein USB-C- oder ein 3,5-mm-Klinke-Kabel diese Audio-Daten den Pebble X zu übermitteln. Des Weiteren sind auch ein 4-poliger Kopfhörer- und ein 3-poliger Mikrofon-Anschluss mit an der Seite des aktiven Lautsprechers verfügbar. Der passive Lautsprecher wird mittels beiliegendem USB-C-Verbindungskabel mit der aktiven Einheit verbunden.

Über die Creative-App für den Windows-PC, für iOS sowie für Android können dank der proprietären Acoustic-Engine-Audiotechnologien tiefergehendere Einstellungen vorgenommen werden. Unter anderem Surround-Sound, Smart Volume, BassFlex, Dialog+ und Crytal Voice. Der Klang selbst kann auch mittels Equalizer auf den persönlichen Anspruch abgeändert werden. Mit der mobilen Creative-App kann der Anwender die RGB-LED-Beleuchtung auf die eigenen Wünsche hin anpassen.

Zum Lieferumfang der Pebble X gehören neben den beiden Lautsprechern selbst zwei USB-C-zu-USB-C-Kabel, ein 3,5-mm-Klinke-AUX-In-Kabel sowie eine Kurzanleitung. Die Creative Pebble X können auf der Creative-Webseite zu einem Preis von 99,99 Euro erworben werden. Auf die Pebble X gibt Creative eine beschränkte Garantie von zwei Jahren auf die Produktteile und auf die Verarbeitung.

Neben den Pebble X gibt es aber noch weitere Pebble-Modelle bei Creative. Die gesamte Pebble-Serie besteht aus vier unterschiedlichen Produkten. Mit den Pebble X Plus liefert Creative zwei Lautsprecher sowie einen Subwoofer in der 2.1-Konfiguration. Ohne RGB-Beleuchtung und mit etwas kleineren Lautsprechern gibt es außerdem das Pebble-Plus-System. Inklusive Subwoofer ebenfalls im 2.1-Setup. Das "Plus" in der Modellbezeichnung steht daher für den Subwoofer. Des Weiteren werden auch die Pebble Pro ohne Subwoofer angeboten und bieten klassischen Stereo-Sound.

