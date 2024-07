Werbung

Auf der Suche nach einem schnellen und schicken Laptop mit neuester NVIDIA-GeForce-RTX-Grafik? Der Amazon Prime Day am 16. und 17. Juli wird wieder die ideale Gelegenheit bieten, sich ganz besondere Angebote zu sichern! Auch MSI wird sicher wieder mit einer Vielzahl von guten Deals vertreten sein. Wie diese aussehen, werden wir erst am Prime Day selbst wissen, wir werfen aber schon mal einen Blick auf die heißesten Kandidaten für die Top-Deals! Mit dabei sind Modelle der besonders schlanken Thin-Serie, der spacigen Cyborg-Reihe, der leistungsstarken Katana-Familie, aber auch die absoluten Spitzenmodelle der High-End-Klasse, welche MSI unter dem Vector-, Raider- und Titan-Label führt. Außer zu den Gaming-Laptops erwarten wir auch Deals zu den Business- und Productivity-Modellen von MSI und ggf. zum Gaming-Handheld Claw A1M.

Top-Performance dank NVIDIA GeForce RTX und AI

Alle hier von MSI vorgestellten Laptops zum Amazon Prime Day sind mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-GPU ausgerüstet. Sie sorgen nicht nur bei aktuellen AAA-Titeln für eine Top-Gaming-Leistung, sondern bieten darüber hinaus viele durchdachte Funktionen, die noch höhere FPS, eine bessere Grafik und längere Laufzeiten ermöglichen. So können sie beispielsweise NVIDIA DLSS 3.5 einsetzen, ein KI-Rendering, das die Frameraten steigert und dabei sogar dank der dedizierten KI-Recheneinheiten auf der GeForce RTX die Bildqualität verbessert. Gleichzeitig simuliert Raytracing das physikalische Verhalten des Lichts, was zu einer extrem realistischen Kino-Darstellung, selbst in komplexen Spiele-Szenarios sorgt.

Vor allem bieten die Modelle zahlreiche KI- und AI-Funktionen. Geräte mit NVIDIA GeForce RTX können KI-Bilder bis zu 13-mal schneller generieren und agieren beim KI-Modelltraining bis zu 30-fach schneller als Geräte ohne entsprechender GPU. So verwandelt RTX Video Internetvideos in kristallklare 4K-HDR-Videos mit KI-Super-Resolution, während NVIDIA Broadcast Videokonferenzen, Sprach-Chats und Livestreams mit KI-gestützter Rauschentfernung, Hintergrundaustausch und vielen weiteren Funktionen verbessert. Über ChatRTX bekommt man maßgeschneiderte Antworten anhand lokaler Dateien. Der private Chatbot agiert wie ein persönlicher Assistent und kennt auf Wunsch alle Dateien, Notizen oder Fotos.

Bilder und Videos können in Stable Diffusion auf NVIDIAs Tensor-RT-Cores beschleunigt werden, per Canvas lassen sich einfache Pinselstriche durch die KI in realistische Landschaftsbilder umwandeln. Eine KI-optimierte Videobearbeitung ist über verschiedene Tools wie DaVinci Resolve oder Adobe Premiere Pro problemlos und schnell möglich.

Starkes Gaming zu Top-Preisen!

MSI GF63 Thin: Der Gaming Super-Spar-Tipp



Die Thin-GF-Serie ist einer der Verkaufsschlager des Herstellers und je nach Modellversion auch schon vor dem eigentlichen Prime Day teilweise zu Preisen unter 1.000 Euro zu haben. Die Serie punktet mit einem eleganten Stil und einem extra portablen Format. Dennoch kommt unter der Haube des edlen Aluminiumgehäuses richtig potente Hardware zum Einsatz. Im MSI Thin GF63 12UCX-1011 werkelt beispielsweise ein Intel Core i5-12450H mit einer NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop. Wer hingegen die aktuelle Modellgeneration der GeForce RTX haben möchte, muss mindestens zum Thin GF63 12VE-087 greifen. Außerdem gibt es eine Modellvariante mit GeForce RTX 4060 Laptop, zum Prime Day vermutlich auch unterhalb der 1.000-Euro-Marke liegen dürfte. In der Regel setzen die Gaming-Boliden auf ein 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und schnellen 144 Hz und bieten 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB große SSD. Vorinstalliert ist in jedem Fall Windows 11 Home.

MSI Cyborg 15: Der Gamer im Cyberpunk-Stil

Die Cyborg-Serie setzt beim Design mit transparenten Gehäuse-Elementen im Cyberpunk-Stil sogar noch einen obendrauf und bietet neben dem einzigartigen Look aktuelle Technik, die zum Prime Day sogar unterhalb der magischen 1.000 Euro Grenze verfügbar werden könnte. Zum Set-up gehören mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop oder gar GeForce RTX 4060 Laptop GPU sowie ein Intel Core i5-13420H mit 16 GB RAM und eine 512 GB große SSD. Das MSI Cyborg 15 bietet ein 15,6 Zoll großes Display mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, schnellen 144 Hz und kann mit schlanken Bildschirmrändern aufwarten. Moderne Anschlüsse bis hin zu USB Typ-C, WiFi 6E oder HDMI 2.1 fehlen ebenfalls nicht. Selbst hochwertige Stereo-Lautsprecher mit Nahimic 3 Audio Enhancer oder eine einfarbig beleuchtete Tastatur stecken im nur 22,9 mm schlanken und etwa 1,98 kg leichten Flitzer.

Katana 15 und 17: Die Waffe der Meister

Die Katana-Familie ist wohl die bekannteste Waffe für Spieler und eine der beliebtesten Serien von MSI. Sie verbindet eine gehobene Leistung und Ausstattung mit noch immer sehr erschwinglichen Preisen. Zum Prime Day wird sich hier bestimmt noch der eine oder andere Euro sparen lassen. Die Auswahl reicht hin bis zur GeForce RTX 4070 Laptop, beim Bildschirmformat stehen 15,6 Zoll (Katana 15) und 17,3 Zoll (Katana 17) zur Auswahl. Neu ist außerdem die Option, zur GeForce-RTX-Grafik statt einem Intel-Prozessor den AMD Ryzen 7 8845HS mit Ryzen AI zu wählen.

MSI Sword: Noch mehr Oberklasse

Die Sword-Reihe macht den weiteren Schritt in die Oberklasse und bohrt die Kühlung noch weiter auf, damit die Geforce-RTX-Grafikeinheit ihre Leistung völlig ungehemmt ausfahren kann. Im Falle des MSI Sword 17 GX B14VFKG-037 ist das eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, die sich mit den vollen 140 W entfalten kann. Dazu gibt es einen Intel Core i7-14700HX der Desktop-Klasse, 16 GB Arbeitsspeicher und eine 1 TB große NVMe-SSD für die eigene Spielesammlung und die wichtigsten Programme und Anwendungen. Damit werden epische Battles und legendäre Quests ein Kinderspiel! Anspruchsvolle Gamer sollten den Sword 17 mit GeForce RTX 4070 auf jeden Fall am Prime Day im Blick behalten!

High-End-Gaming zum Schnäppchenpreis

Die schnellste mobile Gaming-Hardware kostet Geld, aber hier kann der Prime Day ebenfalls helfen, viele hundert Euro zu sparen. Der MSI Vector 17 HX A13VHG-813 bietet einen guten Einstieg in die High-End-Klasse mit GeForce RTX 4080 Laptop und Intel Core i9-13980HX, üppigen 32 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen NVMe-SSD mit PCI-Express-Anbindung. Das MSI Raider GE78 HX 14VHG-672 geht mit seiner aufwendigen RGB-Beleuchtung etwas farbenfroher zu Werke, kann aber auch bei der Hardware richtig aufdrehen, denn auch hier gibt es mit der NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop eine der schnellsten Grafiklösungen überhaupt – das aktuelle CPU-Flaggschiff von Intel, der Core i9-14900HX, ist da fast schon selbstredend.

Wer brachiale Gaming-, KI- und AI-Leistung haben möchte, der kommt nicht um das MSI Titan 18 HX A14VIG-206 herum, welches zurecht von Hardwareluxx.de mit dem Excellent-Hardware-Award ausgezeichnet wurde. Hier gibt es die schnellste Technik, die man überhaupt haben kann. Das schließt eine NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mit üppigen 16 GB Videospeicher, einen Intel Core i9-14900HX, 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 2 TB große NVMe-SSD mit ein. Ein 18 Zoll großer Bildschirm mit Mini-LED-Technik, Display-HDR-Zertifizierung und hochauflösenden 3.840 x 2.400 Bildpunkten sowie umfangreicher Farbraumdeckung gehört ebenfalls zu den Highlights des Titan-Spitzenmodells. Mechanische Cherry-MX-Switches mit RGB-Beleuchtung und natürlich eine Vielzahl aktueller und moderner Schnittstellen sowie gleich sechs Lautsprecher für satten Spielsound definieren den Begriff High-End-Klasse.

Rabatte auch für Nicht-Gamer



Mit seiner Business-&-Productivity-Reihe hat MSI auch ein großes Portfolio an Laptops für die anspruchsvolle Business- oder Lifestyle-Zielgruppe. Die Modern Serie bietet hier einen besonders günstigen Einstieg. Zum Prime Day könnte der Modern 15 B7M-284 spannend werden, der bereits jetzt für unter 600 Euro zu haben ist. Mit Prime Day Rabatt könnte das ein Super-Spar-Tipp werden. Dann erhält man einen AMD Radeon 5 7530U mit 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD und Windows 11 Home. Das Display ist ein 15,6-Zoll-Modell mit Full-HD-Auflösung.

Wer mehr Power benötigt und gerade als Kreativ-Anwender ein potentes Gerät mit hochwertigem Bildschirm sucht, sollte sich den MSI Prestige 16 AI Studio B1VFG-010 ansehen. Im besonders hochwertigen Magnesium-Aluminium-Gehäuse mit edlem, schlankem Look gibt es einen Intel Core Ultra 7-155H, eine NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 32 GB RAM und 1 TB SSD-Festspeicher. Damit gibt es richtig viel KI-Technik! Das Display ist ein hochwertiges OLED-Panel mit VESA-DisplayHDR-True-Black-600-Zertifizierung, höchster Farbraumabdeckung und 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf 16 Zoll.

