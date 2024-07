Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur den Kingston Fury Beast RGB DDR5-6400 einen Kurztest unterzogen oder die Hyte THICC Q60 getestet, sondern auch das Thermaltake View 270 TG ARGB, den AORUS FO32U2 und die Genesis Thor 303 sowie die Thor 303 TKL auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die ASUS ROG Falchion RX auf ihre Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 27.06.2024: Kingston Fury Beast RGB DDR5-6400 im Kurztest

Nach und nach erreichen uns von zahlreichen Herstellern diverse Speicherkits für die modernen Systeme von Intel und AMD. In beiden Fällen sind DDR5-Geschwindigkeiten zwischen 6.000 und 6.400 MT/s (DDR5-6000 und DDR5-6400) als Sweetspot zu bezeichnen. Sowohl der Anschaffungspreis als auch die gebotene Performance ist ausgewogen, sodass bei einer Neuanschaffung zu solch einem schnellen Kit gegriffen werden sollte. In diesem Kurztest werden wir uns die Kingston Fury Beast RGB in der 32-GB-Ausführung mit garantierten DDR5-6400 und CL32 anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 28.06.2024: Hyte THICC Q60 im Test

Die Hyte THICC Q60 ist eine extreme AiO-Kühlung: Sie kombiniert einen extrem dicken Radiator mit überdicken Lüftern - und bietet dazu ein schwenkbares Display, das vergleichbare Lösungen winzig wirken lässt... [weiterlesen]

Montag, 01.07.2024: Thermaltake View 270 TG ARGB im Test

Ein Showgehäuse mit einem attraktiven Preis von um die 80 Euro - das möchte Thermaltake mit dem View 270 TG ARGB anbieten. Mit Glas an Front und linker Seite ermöglicht es den Blick auf die verbaute Hardware. Gleichzeitig sollen neun Lüfterplätze sicherstellen, dass die Komponenten auch angemessen gekühlt werden können. Wir haben ein Sample in der ungewöhnlichen Farbvariante Matcha Green erhalten... [weiterlesen]

Dienstag, 02.07.2024: AORUS FO32U2 im Test

Bislang hatten wir QD-OLED-Geräte der dritten Generation von Alienware, ASUS und MSI im Test. Mit dem AORUS FO32U2 haben wir nun das nächste Modell mit der aktuellen Panel-Generation aus dem Hause Samsung in der Redaktion. Ob sich der 32-Zöller mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms, einer Wiederholfrequenz von 240 Hz und seiner umfangreichen Farbraumabdeckung von den Konkurrenz-Modellen absetzen kann, das klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.07.2024: Genesis Thor 303 und Thor 303 TKL im Test

Genesis bietet mit der Thor 303 und der Thor 303 TKL Gaming-Tastaturen an, die nach dem Gott des Donners benannt wurden. Dass soll aber kein schlechtes Vorzeichen für die Lautstärke der mechanischen Tastaturen sein, denn Genesis bietet sie mit Outemu Silent Peach-Switches an. Dazu wird mit einem attraktiven Preis gelockt... [weiterlesen]

Freitag, 05.07.2024: ASUS ROG Falchion RX im Test

Kompakte Gaming Tastaturen kennen wir von ASUS nun schon mehrere und hatten diese auch für ausführliche Tests bei uns in der Redaktion. Mit der ASUS ROG Falchion RX haben wir weitere kompakte Tastatur im Test, welche dieses Mal auf einen Low-Profile-Aufbau setzt und nicht klassische Switches und Tastenkappen, wie bei den anderen kompakten Modellen des Herstellers nutzt... [weiterlesen]