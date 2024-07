Werbung

Ein Showgehäuse mit einem attraktiven Preis von um die 80 Euro - das möchte Thermaltake mit dem View 270 TG ARGB anbieten. Mit Glas an Front und linker Seite ermöglicht es den Blick auf die verbaute Hardware. Gleichzeitig sollen neun Lüfterplätze sicherstellen, dass die Komponenten auch angemessen gekühlt werden können. Wir haben ein Sample in der ungewöhnlichen Farbvariante Matcha Green erhalten.

Bei Thermaltakes View-Serie ist der Name Programm. Die Gehäuse sollen durch Glasflächen Einblicke in den Innenraum und damit auf die verbaute Hardware erlauben. Beim View 270 TG ARGB setzt Thermaltake hier zusätzlich zum Glasseitenteil auch eine Glasfront ein. Der Midi-Tower wurde so großzügig ausgelegt, dass er genug Platz für E-ATX-Mainboards, höchste Towerkühler und längste Grafikkarten bieten soll.

Wegen der Glasfront fehlen ihm zwar Frontlüfterplätze, mit neun Lüfterplätzen an der Seite, im Deckel, an der Rückwand und an der Netzteilabdeckung wird aber doch für Flexibilität bei der Kühlung gesorgt. Ein größerer Radiator (maximal 360 mm) findet immerhin unter dem Deckel Platz. Ab Werk wird das View 280 TG ARGB mit einem 140-mm-A-RGB-Lüfter an der Rückwand ausgeliefert.

Aktuell gibt es von Thermaltakes Showmodell vier Farbvarianten: Black und Snow sowie als buntere Alternativen Hydrangea Blue und Matcha Green. Im Preisvergleich variiert der Preis je nach Farbvariante etwas. Das von uns getestete Matcha Green-Modell kostet wie auch die anderen Farbvarianten aktuell rund 70 Euro.

Das Zubehör umfasst nicht nur Montagematerial, Anbindung und schwarze Kabelbinder, sondern auch einen System-Speaker und ein kleines Putztuch.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: