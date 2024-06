Werbung

Die Hyte THICC Q60 ist eine extreme AiO-Kühlung: Sie kombiniert einen extrem dicken Radiator mit überdicken Lüftern - und bietet dazu ein schwenkbares Display, das vergleichbare Lösungen winzig wirken lässt.

Üblicherweise ähneln sich AiO-Kühlungen stark. Die Hersteller nutzen meist schlanke Radiatoren und Lüfter mit einer Dicke um die 25 mm - schließlich stellt man so sicher, dass die Kompatibilität möglichst hoch ausfällt. Bei Oberklasseprodukten wird aktuell zudem häufig ein Display integriert. Das sitzt in aller Regel direkt auf dem Pumpendeckel und ist in aller Regel auch nur so groß wie dieser Deckel.

Hytes erste AiO-Kühlung THICC Q60 weicht von diesen Standards deutlich ab. Das Highlight ist ein riesiges 5-Zoll-IPS-Display, das um 90 Grad schwenkbar über dem Kühler thront und über die Hyte Nexus-Software gesteuert wird. Ähnlich extrem wirkt aber auch der 52 mm dicke Radiator. Die meisten Radiatoren von AiO-Kühlungen bleiben unter 3 cm. Und selbst die THICC FP12-Lüfter sind mit 32 mm deutlich dicker als Standardlüfter mit einer Dicke von 25 mm. Das wirft Fragen nach der Kompatibilität auf.

Die THICC Q60 nutzt das digitale Nexus Link-Ökosystem zur Steuerung. Das Monitoring und das Steuern von Pumpe, Lüftern, Display und Beleuchtung erfolgt über eine Kabelpeitsche. Über einen freien Nexus Link Typ-C-Anschluss können weitere Produkte aus diesem Ökosystem eingebunden werden. Hyte bietet z.B. A-RGB-LED-Streifen wie die LS30 an. Auch die THICC FP12-Lüfter sind separat erhältlich. Wir haben von Hyte zusätzlich zur AiO-Kühlung sowohl ein solches Lüfterpack als auch LS30-LED-Streifen erhalten.

Die Hyte THICC Q60 ist keine normale AiO-Kühlung. Außergewöhnlich ist allerdings auch der Preis, der dafür aufgerufen wird. Er liegt aktuell bei um die 300 Euro. Damit stellt sich die Frage, ob Hyte wirklich einen Mehrwert bieten kann, der diesen Preis rechtfertigen kann. Hyte hat übrigens zur Computex mit der THICC Q80 Trio auch ein Geschwistermodell mit 360-mm-Radiator angekündigt, das noch leistungsstärker, aber auch teurer werden dürfte.

Das Dreierpack Thicc FP12-Lüfter mit Controller wird für rund 130 Euro gelistet. Und das Doppelpack LS30 qRGB Light Strips kostet rund 58 Euro.

Hyte liefert die AIO-Kühlung mit Anleitung, dem einzeln verpackten und hilfreich beschriftetem Montagematerial und einer Kabelpeitsche aus. Weiteres Zubehör wie Ersatz-Wärmeleitpaste gibt es allerdings nicht.