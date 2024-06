Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online, wobei diese teilweise natürlich noch ganz im Zeichen der Computex standen. So haben wir den Noctua NH-L12Sx77, das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen12 und die Patriot Viper VP4000 Mini ausführlich auf den Prüfstand gestellt, aber auch den Endorfy Fera 5 Black getestet. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Lian Li O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition auf Praxistauglichkeit.

Freitag, 07.06.2024: Unsere sechs Videos aus Taipeh von Tag 3

Am dritten Tag der Computex haben wir sechs Videos produziert. So sind noch zwei weitere Videos bei MSI zum Thema QD-OLED-Monitore und Business-Displays mit rückseitigem Mini-PC und AI-PC entstanden. Bei InWin konnten auf deren Stand ein neues Show-Gehäuse sowie mehrere Gehäuse aus Holzelementen bewundern und bei Patriot drehte sich alles um neue PCIe-5.0-SSDs, schnelle DDR5-Kits und externe SSDs für modernste iPhone-Modelle... [weiterlesen]

Samstag, 08.06.2024: Unsere neun Videos aus Taipeh von Tag 4

Am vierten Tag der Computex haben wir neun Videos produziert. Der eher unbekannte Hersteller AGI Technology stellte schnelle und sehr große SSDs bis 16 TB aus, Ducky präsentierte eine analoge Tastatur und ein Drachen-Design und APNX stellt für dieses Jahr ein durchdachtes Gehäuse in weiß und schwarz in Aussicht... [weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Sonntag, 09.06.2024: Noctua NH-L12Sx77 im Test

Noctuas NH-L12Sx77 ist ein neue Top-Blow-Kühler, der mit einer Bauhöhe von 77 mm in viele Small Form Factor-Gehäuse passt. Die Weiterentwicklung des NH-L12S soll für eine bessere Kompatibilität und mit zwei zusätzlichen Heatpipes für eine höhere Kühlleistung sorgen. Doch wie groß ist der Performance-Unterschied wirklich... [weiterlesen]

Montag, 10.06.2024: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen12 im Test

Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon hat für dieses Jahr eine ordentliche Überarbeitung erfahren. So gibt es nicht nur die neusten Core-Ultra-Prozessoren von Intel, sondern auch ein schnelleres Display, mehr WLAN-Power, ein leistungsstärkeres Kühlsystem und neue Eingabegeräte sowie ein optisches Facelift. Wie sich die Gen12-Generation im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nächsten Seiten. Wir haben eine rund 3.049 Euro teure Modellvariante des Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen12 ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Dienstag, 11.06.2024: Patriot Viper VP4000 Mini im Test

Egal ob Steam Deck, ROG Ally oder MSI Claw sowie zahlreiche Notebooks und Tablets - der Bedarf an ultrakompakten, aber leistungsfähigen NVMe-Speichern ist in den letzten Monaten nochmals gestiegen. Doch noch ist die Auswahl gering und besonders Modelle mit sehr hohen Kapazitäten relativ selten anzutreffen. Patriot nimmt sich dieser Nische an und bietet mit der Viper VP4000 Mini eine M.2-2230-SSD mit einer Kapazität von 2 TB an, die besonders für mobile Gamer ein attraktives Upgrade darstellen soll. Ob dem wirklich so ist, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.06.2024: Endorfy Fera 5 Black im Test

Endorfys Fera 5 Black ist ein komplett schwarzer Towerkühler, der zu einem attraktiven Preis angeboten wird. Beachtlich ist auch die lange Sockel-Kompatibilitätsliste. Doch wie ist bei Nutzung eines aktuellen Systems um die Kühlleistung bestellt... [weiterlesen]

Freitag, 14.06.2024: Lian Li O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition im Test

Lian Li bringt in Kooperation mit Lamborghini ein limitiertes Gehäuse auf den Markt, das den Spirit der italienischen Luxus-Sportwagenmarke einfangen soll. Doch wird das O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition damit wirklich zum Traumgehäuse für all die Nutzer, die sich Lamborghini-Flair für ihren PC wünschen... [weiterlesen]