Am vierten Tag der Computex haben wir neun Videos produziert. Der eher unbekannte Hersteller AGI Technology stellte schnelle und sehr große SSDs bis 16 TB aus, Ducky präsentierte eine analoge Tastatur und ein Drachen-Design und APNX stellt für dieses Jahr ein durchdachtes Gehäuse in Weiß und Schwarz in Aussicht.

Bei Palit gab es mit der Neptunus in Zusammenarbeit mit Bitspower eine hybride Grafikkarten-Kühlung zu sehen und bei Nitro Concepts war die Racing-Simulation in der Modulbauweise das Highlight. Wer gerne streamt, wird noch in diesem Jahr neue Kameras und Mikrofone von Streamplify kaufen können. Einen streng limitierten Top-Sensor für eine neue Maus zeigte uns Endgame Gear. Phanteks hatte nicht nur eine einfache Wasserkühlung, sondern auch ein neues Gehäuse zu zeigen und Necomer HAVN war mit einem Showgehäuse inklusive Kamineffekt in Taipeh.

AGI Technology: Schnelle und große SSDs

AGI Technology ist in Deutschland noch unbekannt, doch das Unternehmen gibt es schon seit einiger Zeit und liefert für andere Hersteller Speicherchips für RAM und Storage. Auf der Computex 2024 ist AGI Technology das erste Mal selbst als Aussteller dabei und hat gerade im Storage-Bereich einiges zu zeigen gehabt. Abseits von einer schnellen PCIe-5.0-SSD war gerade die AI238 als SATA-SSD im 2,5-Zoll-Formfaktor bis 8 TB an Speicherkapazität interessant, doch auch mit der AI838 folgt bald eine PCIe-4.0-SSD mit einer Kapazität bis satten 16 TB.

Ducky: Analoge Tastatur und Drachen-Design

Ducky nutzt die Computex, um die neue One X zu präsentieren. Dabei kommen erstmalig induktive analoge Switches zum Einsatz.

Die Tastatur kommt sowohl im Full-Size-Layout als auch als kompaktes 60-%-Modell auf den Markt. Die analoge Auslösung der Switches ermöglicht es dem Nutzer, per Software exakt festzulegen, wie weit die Tasten bis zur Auslösung gedrückt werden müssen. Dadurch lässt sich der Auslöseweg und die Charakteristik der Tastatur individuell an die eigenen Vorlieben anpassen. Die zur Anpassung genutzte Software ist Web-basiert.

APNX: Durchdachtes Gehäuse in Weiß und Schwarz

Mit dem neuen V1-Gehäuse hat Hersteller APNX auf der Computex ein neues Case vorgestellt, das Mainboard-Größen bis hoch zum ATX-Format aufnehmen kann. APNX hat an einigen Stellen clevere Features mit integriert und rein von der Optik kann das V1 auch als Show-Gehäuse eingesetzt werden.

Palit: Neptunus-GPU mit Hybrid-Kühlung und neue Kooperationen

Bei Palit konnten wir auf der Computex selbstverständlich noch keine GeForce-RTX-50-Grafikkarten auffinden, sondern lediglich Modelle aus der RTX-40-Reihe. Doch zeigen die neuesten Prototypen von Palit auf, wohin die Reise mit kommenden Grafikkarten - beispielsweise eben für die GeForce RTX 5090 - gehen könnte. Von hybriden Kühllösungen bis hin zu Grafikkarten mit Schnellkopplung war auf dem Palit-Stand etwas dabei.

Nitro Concepts: Racing-Simulation in der Modulbauweise

Für ein nahezu realistisches Racing-Erlebnis reicht kein Game-Controller aus und schon gar nicht die Tastatur. Stattdessen muss ein Lenkrad her, um das realitätsnahe Empfinden des Autofahrens rüberzubringen beziehungsweise in einer Racing-Simulation zu erleben. Nitro Concepts ist sich den Wünschen von einigen Fans von Racing-Simulationen durchaus bewusst und so wurde auf der Computex ein Modulbaukasten vorgestellt, das jeder Interessent auf die eigenen Anforderungen hin anpassen kann.

Streamplify: Kameras, Mikrofone und Capture-Card

Für alle Anwender, die rein aus Hobby oder beruflichen Gründen gerne im Internet streamen, dürfte der Hersteller Streamplify ein bekannter Hersteller sein. Für vergleichsweise annehmbare Preise stellt der Streaming-Spezialist Streamplify zahlreiche Komponenten bereit, die sich rund um das Thema Streaming drehen. Auf der Computex wurden von Streamplify neue Mikrofone, neue Kameras und auch eine neue Capture-Card gezeigt, die teilweise schon bald erhältlich sein sollen.

Endgame Gear: Streng limitierter Top-Sensor

Bei Endgame Gear hat uns Brand Manager Oliver Pusse gleich eine Reihe neuer Mäuse vorgestellt. Die XM2 8k ist eine größere Alternative zur OP1 8k. Die kabelgebundene Maus soll vor allem mit minimaler Latenz überzeugen. Endgame Gear gibt dafür einen Preis von 75 Euro an.

Phanteks: Einfache WaKü und neues Gehäuse

Phanteks ist vielen ein Begriff als Entwickler von von Gehäusen. Auf der Computex 2024 stellt das niederländische Unternehmen neben aktuellen Cases aber auch einige Lösungen für AIO-Wasserkühlungen vor.

HAVN: Newcomer mit Show-Case und Kamineffekt

Mit HAVN zeigt ein weiterer Newcomer auf der diesjährigen Computex seine Produkte, darunter auch das Gehäuse HS 420.

Das HS 420 setzt auf ein schlichtes Design aus Metall und Glas. Mit seiner breiten Glasseite, die auch die Front mit einschließt, greift das HS 420 ein typisches Element von Showcase-Gehäusen dieser Tage auf. Bemerkenswert ist dabei der verhältnismäßig enge Biegeradius der Glasscheibe.

