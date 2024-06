Werbung

Noctuas NH-L12Sx77 ist ein neue Top-Blow-Kühler, der mit einer Bauhöhe von 77 mm in viele Small Form Factor-Gehäuse passt. Die Weiterentwicklung des NH-L12S soll für eine bessere Kompatibilität und mit zwei zusätzlichen Heatpipes für eine höhere Kühlleistung sorgen. Doch wie groß ist der Performance-Unterschied wirklich?

Der NH-L12S war bisher eine gute Wahl, wenn ein mittelhoher Top-Blow-Kühler benötigt wird. Solange sein Lüfter unterhalb der Kühlrippen montiert wird, ragt er nur 70 mm in die Höhe. Für seine Größe bietet er eine vergleichsweise gute Kühlleistung. Wir nutzen diesen Kühler deshalb auch für Gehäusetests, wenn der reguläre Towerkühler im Testgehäuse nicht genug Platz findet.

Noctua selbst beschreibt den NH-L12Sx77 nun als Weiterentwicklung des NH-L12S. Der Neuling wächst etwas in die Höhe, soll mit 77 mm aber trotzdem noch in viele SFF-Gehäuse passen. Sechs statt vier Heatpipes lassen auf ein Performance-Plus hoffen. Der NH-L12Sx77 ist standardmäßig darauf ausgelegt, dass sein Lüfter unter den Kühlrippen montiert wird und nach oben durch die Kühlrippen bläst. Bei Gehäusen mit perforierten Seitenteilen wird die erwärmte Luft so aus dem Gehäuse befördert. Die größere Bauhöhe soll die Kompatibilität zu RAM-Modulen und hohen Mainboard-Kühlkörpern verbessern. Konkret dürfen die RAM-Module bei Standard-Ausrichtung des Kühlers bis zu 44 mm hoch sein. Wenn der Lüfter über den Kühlrippen montiert wird, wächst der Freiraum unter dem Kühler auf 56 mm.

Im Handel kostet der Noctua NH-L12Sx77 aktuell rund 85 Euro. Der Basis-NH-12S ist mit rund 70 Euro immerhin 15 Euro günstiger.

Noctua liefert das Zubehör in einem Zubehörkarton mit, in dem es getrennt nach AMD- und Intel-Montagematerial und nach sonstigem Zubehör liegt. Das sonstige Zubehör umfasst NT-H2 Wärmeleitpaste, einen NA-RC7 Low-Noise-Adapter (L.N.A.), einen einfachen Kreuzschlitz-Schraubendreher und das Noctua Case-Badge aus Metall. Schließlich liegt auch eine Anleitung bei.