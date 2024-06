Werbung

Am dritten Tag der Computex haben wir sechs Videos produziert. So sind noch zwei weitere Videos bei MSI zum Thema QD-OLED-Monitore und Business-Displays mit rückseitigem Mini-PC und AI-PC entstanden. Bei InWin konnten auf deren Stand ein neues Show-Gehäuse sowie mehrere Gehäuse aus Holzelementen bewundern und bei Patriot drehte sich alles um neue PCIe-5.0-SSDs, schnelle DDR5-Kits und externe SSDs für modernste iPhone-Modelle.



Corsair zeigte uns nicht nur das neueste Showgehäuse, sondern auch künftige iCUE-Link- und erste Racing-Produkte. Schließlich wurde uns aus dem Hause Fractal Design ein Wohnzimmergehäuse, ein Stuhl sowie ein Headset vorgestellt.

MSI: OLED-Monitore und AI-PCs

Künstliche Intelligenz ist auch bei MSI Thema - denn KI-Features spielen sowohl beim MEG 321URX als auch beim Vision X AI-PC eine Rolle.

Über den KI-Monitor MEG 321URX hatten wir schon von zur CES berichtet. Zwischenzeitlich gab es aber Änderungen bei den KI-Features. Per "A.I. Sky Sight" können Positionen von Spielegegnern angezeigt werden. Zentral ist zudem die Lichtleiste an der Monitorunterseite ("SpectrumBar" genannt), die als Health-Anzeige genutzt werden kann. Während diese Features ursprünglich in allen möglichen Spielen nutzbar sein sollten, will MSI sie nun in Kooperation mit einzelnen Partnern anbieten.

MSI: PRO MP271AP E2 mit rückseitigem Cubi NUC 13MQG

Im Office- bzw. Businessbereich kommen oft keine großen Tower-PCs, sondern sehr viel kompaktere Varianten zum Einsatz. Ein Beispiel zeigt MSI mit der Kombination aus dem neuen Monitor PRO MP271AP E2 und dem Cubi NUC 13MQG.

Der PRO MP271AP E2 ist ein 27-Zoll-Modell mit IPS-Panel und Full-HD-Auflösung. Etwas ungewöhnlich für den Business-Einsatz wirkt die Bildwiederholrate von respektablen 120 Hz. Die integrierte Webcam wirkt gerade mit Blick auf den Einsatz im geschäftlichen Umfeld nützlich. Ein Schlitz im Monitorfuß kann als Smartphonehalterung genutzt werden.

InWin: Show-Gehäuse und Cases aus Holz

Auch ein Termin beim Gehäusehersteller InWin ist beim Besuch der Computex obligatorisch. Im letzten Jahr präsentierte InWin das F5, in diesem Jahr folgt mit dem F3 die kompaktere Version des Gehäuses. Dieses kann ein MicroATX-Mainboard aufnehmen und orientiert sich äußerlich am F5. Daher findet sich auch beim F3 die typische geteilte Front. Neben der weißen Ausführung wird InWin das F3 selbstverständlich seinerseits in Schwarz anbieten. Dem Trend folgend setzt auch das F3 auf verzierende Holzelemente.

Patriot: PCIe-5.0-SSDs, schnelle DDR5-Kits und externer SSDs fürs iPhone

Bei Patriot konnten wir auf der Computex nicht nur neue PCIe-5.0-SSDs, sondern auch sehr schnelle DDR5-Speicherkits begutachten. Mit einem Kit wurde durch Patriot selbst eine Performance mit 10.000 MT/s erreicht, was DDR5-10000 entspricht. Doch auch für iPhone-User der neuen Modelle iPhone 15 Pro (Max) mit USB-C-Schnittstelle hat Patriot nützliche Speicher-Gadgets ausgestellt.

Corsair: Showgehäuse, iCUE-Link- und erste Racing-Produkte

Corsair hat zur Computex ein neues Showgehäuse enthüllt, das mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis lockt. Daneben haben wir uns aber auch neue Produkte aus dem Kühlungsbereich angesehen - und sind auf die virtuelle Rennstrecke gegangen.

Fractal Design: Wohnzimmergehäuse, Stuhl und Headset

Fractal Design nutzt die Computex natürlich, um neue Gehäuse vorzustellen: Sowohl Mood als auch Era 2 sollen als Wohnzimmer-taugliche Modelle überzeugen. Daneben stellt man mit dem Refine aber auch einen eigenen Gamingstuhl und mit dem Scape einen kabellosen Kopfhörer vor.

