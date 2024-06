Werbung

Lian Li bringt in Kooperation mit Lamborghini ein limitiertes Gehäuse auf den Markt, das den Spirit der italienischen Luxus-Sportwagenmarke einfangen soll. Doch wird das O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition damit wirklich zum Traumgehäuse für all die Nutzer, die sich Lamborghini-Flair für ihren PC wünschen?

Das Lian Li O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition hat nicht nur einen rekordverdächtig langen Namen, sondern ist auch sonst ein außergewöhnliches Gehäuse. Kooperationen zwischen Gehäuseherstellern und Automobilherstellern sind die absolute Ausnahme. Thermaltake hat so vor etlichen Jahren für das Level 10 mit dem BMW-Designstudio BMW Designworks zusammengearbeitet. Für eine Sonderedition vom O11D EVO RGB konnte Lian Li nun Lamborghini als Partner gewinnen.

Das O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition wurde also nicht komplett neu entwickelt, sondern ist auf der Basis eines vorhandenen Modells entstanden. Allerdings hat Lian Li eine Vielzahl von Veränderungen vorgenommen, die dem auf 6498 Exemplare limitierten Gehäuse Lamborghini-Flair verleihen sollen. Dafür greift man unter anderem auf Carbonelemente und Farb- und Leuchtakzente in der Lamborghini-Farbe Giallo Orion zurück. Das Gehäuse bietet aber auch ein spezielles Display zur Überwachung von CPU und GPU. Und es erhält verspiegeltes Glas und eine angepasste Lackierung.

Ansonsten werden natürlich die Vorzüge des regulären O11D EVO RGB geboten. Das Gehäuse nutzt einen Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern. In der Mainboardkammer finden die längsten Grafikkarten, aber auch Radiatoren bis hin zum 420-mm-Format Platz. Das Mainboard kann in zwei Höhen montiert werden - je nachdem, ob man über oder unter der Hauptplatine mehr Platz für Lüfter und Radiatoren benötigt. Mit dem Umbau zum reverse mode wandelt das Mainboard bei Bedarf auf die linke und das Glasseitenteil auf die rechte Gehäuseseite. Das I/O-Panel kann sogar an drei Stellen angebracht werden.

Unser Sample wurde in einer Doppelverpackung ausgeliefert. In einem braunen Umkarton steckt ein beschichteter und bunt gestalteter Karton, auf dem gleich mehrfach das Lamborghini-Logo prangt. Wer einmal selbst ein Lamborghini-Gehäuse auspacken und besitzen möchte, der muss mit einem Preis von 349,90 Euro rechnen. Das Standard-O11D EVO kostet rund 170 Euro, kostet also nur etwa halb so viel.

Lian Li liefert einiges an Zubehör mit. Darunter sind eine Anleitung und eine praktische Sortierbox mit Montagematerial, Kabelbindern und Klettverschlüssen bei. Außerdem liegen eine Grafikkartenstütze, ein Anschlusskabel für das Display und Blenden für die Montage eines 420-mm-Radiators bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: