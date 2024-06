Werbung

Egal ob Steam Deck, ROG Ally oder MSI Claw sowie zahlreiche Notebooks und Tablets - der Bedarf an ultrakompakten, aber leistungsfähigen NVMe-Speichern ist in den letzten Monaten nochmals gestiegen. Doch noch ist die Auswahl gering und besonders Modelle mit sehr hohen Kapazitäten relativ selten anzutreffen. Patriot nimmt sich dieser Nische an und bietet mit der Viper VP4000 Mini eine M.2-2230-SSD mit einer Kapazität von 2 TB an, die besonders für mobile Gamer ein attraktives Upgrade darstellen soll. Ob dem wirklich so ist, klären wir mit unserem Review.

Neben unserem Testsample mit maximalem Speicherausbau bietet Patriot die VP4000 Mini noch zusätzlich in den Größen mit 500 GB und 1 TB an. Größere Modelle bleiben damit weiterhin Wunschdenken vieler Enthusiasten, was allerdings nach einem Blick auf das PCB auch verständlich werden sollte. Dennoch ist es beeindruckend, welche Speicherdichte bei nominell hohen Transferraten aktuell möglich sind. Gerade mit dem Hintergrund, dass auf den genannten Handheld-Systemen eher selten aktuelle (A)AAA-Titel zur Anwendung kommen sollten, dürften die Kapazitäten grundsätzlich für einige Installationen parallel ausreichen.

Wie von Patriot gewohnt, erreicht uns die Viper VP4000 Mini in einer einfachen Blisterverpackung mit Blick auf die SSD. Mit dabei und direkt zu sehen, ist ein blauer Spatel, der an ein Plektrum erinnert und dabei helfen soll, die mobilen Handhelds fachgerecht zu öffnen. Bevor wir allerdings mit der Inbetriebnahme der SSD beginnen, werfen wir einen Blick auf das Datenblatt.