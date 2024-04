Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur unsere Notebook-FAQ auf den neusten Stand gebracht oder die RGB-FAQ mit Corsair neu aufgelegt, sondern auch das Acer Predator Helios Neo 18 getestet oder das MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die AVM FRITZ!Box 6670 Cable, die ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM und die Lian Li Uni Fan TL LCD 120 standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 11.04.2024: Alles was man über Laptops wissen muss

Die Geräteklasse der Notebooks hat sich in den letzten Jahren schnell weiterentwickelt. Während Spielergeräte immer leistungsfähiger und trotzdem kompakter und leichter wurden, sind die Modelle der Ultrabook-Klasse stetig ausdauernder geworden. Einige Laptops wie etwa die Ultrabooks von XMGs Schwestermarke SCHENKER bieten zudem eine besonders umfangreiche Anschlussausstattung und erlauben somit eine vielseitige Nutzung. Dazu beigetragen haben nicht nur die stetig verbesserte Effizienz der Hardware, sondern auch einige Zusatzfeatures im Bereich der Hard- und Software. Wer sich da zurecht fragt: "Welches Notebook passt zu mir?", dem geben wir in dieser FAQ in Kooperation mit XMG das dafür notwenige Grundwissen in die Hand... [weiterlesen]

Freitag, 12.04.2024: Acer Predator Helios Neo 18 im Test

Das Acer Predator Helios Neo 18 ist die etwas abgespeckte Variante der Flaggschiff-Serie, kann aber dennoch mit einer soliden Ausstattung und vor allem einer hohen Spieleleistung punkten. Es wird lediglich bei der Beleuchtung, dem Bildschirm sowie der Tastatur und den Anschlüssen gespart, womit die Einstiegspreise auf deutlich unter 2.000 Euro rutschen. Wir haben einer Konfiguration mit Intel Core i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 16 GB RAM, 1 TB NVMe-SSD und WUXGA-Display für rund 1.799 Euro auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Sonntag, 14.04.2024: MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI im Test

Aus dem Hause MSI haben wir bereits einige Z790-Refresh-Mainboards näher angeschaut und mit anderen Platinen verglichen. Unverändert bietet MSI seine Mainboards in vier Kategorien an. Dabei sind bei der Kundschaft gerade die MAG- und die MPG-Serie von großem Interesse und stellen eine ausgewogene Ausstattung bereit. Doch gerade aus der MPG-Reihe hatten wir bisher noch kein Z790-Refresh-Mainboard im Test und dieses Defizit wollen wir mit dem MPG Z790 CARBON MAX WIFI nun ausgleichen... [weiterlesen]

Dienstag, 16.04.2024: Die AVM FRITZ!Box 6670 Cable im Test

Freie Routerwahl hin oder her – alleine schon aufgrund des gebotenen Funktionsumfangs im Hinblick auf Hard- und Software erfreuen sich die FRITZ!Boxen von AVM weiterhin großer Beliebtheit. Dabei muss sich der Kunde nur anhand des Internet-Anschlusses (DSL, Glasfaser oder Kabel) für ein entsprechendes Modell entscheiden. Verzichten musste man bisher allerdings auf Wi-Fi 7 und damit den vorläufig schnellsten WLAN-Standard, den man zuletzt in mehr und mehr Endgeräten wiederfindet. Der Verzicht endet nun mit der FRITZ!Box 6670 Cable, die wir uns heute genauer anschauen werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.04.2024: ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM im Test

Der ROG Swift OLED PG32UCDM ist ASUS' Interpretation der aktuell sehr beliebten QD-OLED-Panels der dritten Generation im 32-Zoll-Format. Folglich werden die UHD-Auflösung, 240 Hz, 0,03 ms und ein großes Farbvolumen geboten. Ob es gelingt, sich von der starken Konkurrenz von Alienware und MSI abzusetzen, klären wir in diesem Test. Sind aller guten Dinge drei... [weiterlesen]

Donnerstag, 18.04.2024: Lian Li Uni Fan TL LCD 120 im Test

RGB-Lüfter sind zu langweilig? Dann könnte Lian Lis Uni Fan TL LCD 120 für Abwechslung sorgen. Denn an diesem Lüfter zeigt ein 1,6-Zoll-Display Systemdaten, Bilder, Animationen oder Videos an. Auf eine A-RGB-Beleuchtung und vergrößerte Infinity-Spiegel muss man deshalb aber nicht verzichten... [weiterlesen]

Freitag, 19.04.2024: RGB-FAQ mit Corsair iCUE LINK

Wie stellt und baut man einen möglichst spektakulär beleuchteten PC zusammen? Diese Frage wollen wir in unserer RGB-FAQ beantworten. Wir nutzen dabei ein Beispielsystem, das auf Corsairs iCUE LINK-Ökosystem aufbaut. Dadurch kann neben der Beleuchtung auch die Kontrolle und Steuerung des Kühlsystems per iCUE erfolgen... [weiterlesen]