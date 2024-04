Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem NZXT Player: Three Prime auf den Zahn gefühlt oder die Elgato Facecam MK2 getestet, sondern auch dem EIZO FlexScan EV3240, der Endorfy Solum Voice S und dem LG gram Pro 17 einen ausführlichen Praxistest unterzogen. Ansonsten stand der Alienware AW2725DF in diesen Tagen bei uns noch auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 28.03.2024: NZXT Player Three Prime

NZXT hat sich in den letzten Jahren nicht nur mit Gehäusen, Eingabegeräten und Kühlsystemen einen Namen gemacht, sondern ist unlängst auch im Bereich der Komplett-PCs aktiv geworden. Hier bietet man ein breites Angebot an vorkonfigurierten Systemen an, erlaubt aber auch die umfangreiche Konfiguration in Eigenregie. Wir haben mit dem NZXT Player: Three Prime ein absolutes High-End-System der aktuellen Baureihe ausführlich auf den Prüfstand stellen dürfen... [weiterlesen]

Freitag, 29.03.2024: Die Elgato Facecam MK 2 im Test

Video-Calls, Streaming oder Video-Produktion, wer sich beruflich oder im Hobby viel online bewegt, der ist früher oder später auf eine gute Kamera angewiesen. Elgato präsentiert für diesen Zweck seine neue Facecam MK 2, die mit Aufnahmequalität und HDR-Funktion überzeugen soll... [weiterlesen]

Sonntag, 31.03.2024: EIZO FlexScan EV3240 im Test

Der EIZO FlexScan EV3240X steht in einer langen Tradition hochwertiger Business-Displays aus Japan. Das Top-Modell der FlexScan-Reihe bietet eine reichhaltige Ausstattung für den Arbeitsplatz, wie einen RJ45-Anschluss, ohne dabei die Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren. In unserem Test muss der 32-Zöller zeigen, was er kann... [weiterlesen]

Dienstag, 02.04.2024: Endorfy Solum Voice S ausprobiert

Endorfy hat das neue Solum Voice S im Programm. Das Mikrofon ist auf Streaming, Chatten und Podcasts ausgelegt. Ziel des Herstellers war es, ein handliches Mikro zu produzieren, das leicht zu bedienen ist und auch optisch zu einem modernen PC-Setup passt. Gleichzeitig soll es transportabel bleiben, da es auch unterwegs zum Einsatz kommen soll. Zusätzlich kommt das Mikrofon mit einer variablen LED-Beleuchtung und einem USB-Kabel für den leichten Anschluss an verschiedenen Endgeräten. Wir haben das Endorfy Solum Voice S ausprobiert... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.04.2024: LG gram Pro 17 im Test

Die gram-Serie von LG fällt seit jeher durch äußerst schlanke und langläufige Geräte mit durchaus leistungsfähiger Hardware auf. Mit der Neuauflage der kompletten Serie zur CES 2024 wurden die Modelle abermals dünner und leichter, sind nun jedoch auch in einer Pro-Version mit leistungsstärkerer Kühlung für noch schnellere Komponenten erhältlich. Wie sich das neue LG gram Pro 17 mit Intel Core Ultra 7 155H im Praxisalltag schlägt, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Test auf. Wir haben eine rund 2.150 Euro teure Testkonfiguration ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.04.2024: Alienware AW2725DF im Test

Der Alienware AW2725DF ist mit seinem 27 Zoll großen QD-OLED-Panel der dritten Generation ein Gerät für alle, die extrem schnelle Games lieben. Neben einer Reaktionszeit von 0,03 ms liegt die maximale Wiederholfrequenz nämlich bei 360 Hz. Was der kompakte, aber teure High-Speed-Gamer alles auf dem Kasten hat und wo Schwächen liegen, klären wir in diesem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.04.2024: MSI CLAW als mobiler Gaming- und Reisebegleiter [Anzeige]

Der boomende Markt an Gaming-Handhelds hat einen neues Highlight: Die MSI CLAW. Das Erscheinen der neuen Core-Ultra-Prozessoren mit starker integrierte Grafikeinheit macht einen mobilen Windows-Gaming-Handheld mit Intel-CPU möglich. Egal ob zu Hause, in der Bahn, im Flugzeug oder am Zielort im Hotel – Gaming kann auch abseits des Gaming-PCs sinnvoll sein... [weiterlesen]