Video-Calls, Streaming oder Video-Produktion, wer sich beruflich oder im Hobby viel online bewegt, der ist früher oder später auf eine gute Kamera angewiesen. Elgato präsentiert für diesen Zweck seine neue Facecam MK 2, die mit Aufnahmequalität und HDR-Funktion überzeugen soll.

Bei der Facecam MK 2 handelt es sich um die neue Version der Elgato Facecam, die ursprünglich am 15. Juli 2021 erschienen ist. Neben einer neuen Form und verbesserter Software verspricht Elgato hier eine ganze Reihe an Neuerungen, auf die sich die Käufer freuen können. Außerdem ist das Gerät speziell für die Steuerung über das hauseigene Stream Deck ausgelegt und mit Telepromptern kompatibel.

Die Verpackung, Hardware und das Setup

Die Facecam wird in einer handlichen, blauen Box verkauft. Außen finden sich neben einem Produktfoto auch die üblichen Angaben zu Inhalt, Hersteller und einigen Features. Alle Angaben sind auf Englisch und Französisch aufgedruckt. Sehr interessant sind hier zwei Logos, die Auskunft darüber geben, dass die Verpackung zu 60% aus recyceltem Material besteht und komplett ohne Plastik auskommt.

Über eine Lasche wird der Karton aufgerissen, um an den Inhalt zu kommen. Das schmälert die spätere Nutzung zur Aufbewahrung leider etwas, da sich die Box danach nicht mehr komplett verschließen lässt. Wenn man also vorhat, die Kamera im Schrank zu verwahren oder oft zu transportieren, sollte man sich nach einer anderen Verpackung umsehen.

Im Karton finden sich ein Pappträger, zwei Anleitungen und die gekaufte Technik. Zum Schutz ist die Kamera noch einmal in eine einfache weiße Fasertasche verpackt. Zusätzlich findet sich ein zwei Meter langes USB-A auf USB-C Kabel zum Anschluss des Gerätes im Lieferumfang. Beim ersten Auspacken überrascht die Kamera durch Größe und Gewicht. Alles in allem fühlt sie sich durchaus wertig und stabil an.

Über das USB-Kabel ist die Kamera schnell angeschlossen. Mit einer Länge von zwei Metern ermöglicht das Kabel einen variablen Anschluss an das Setup und die perfekte Positionierung. Ab Werk ist eine Monitorhalterung an der Kamera befestigt. Wer damit kann die Facecam einfach auf die meisten Bildschirme aufgesteckt werden. Die Halterung ist mit einem ¼ Zoll Gewinde befestigt und kann schnell gelöst werden. Durch das Gewinde kann sie also auch auf jeden passenden Fuß montiert werden.