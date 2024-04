Werbung

Der EIZO FlexScan EV3240X steht in einer langen Tradition hochwertiger Business-Displays aus Japan. Das Top-Modell der FlexScan-Reihe bietet eine reichhaltige Ausstattung für den Arbeitsplatz, wie einen RJ45-Anschluss, ohne dabei die Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren. In unserem Test muss der 32-Zöller zeigen, was er kann.

Nachdem wir bereits den kleineren Bruder, den EIZO FlexScan EV2740X im Test hatten, folgt nun das High-End-Modell FlexScan EV3240X, das all das bieten soll, was sich anspruchsvolle Nutzer von klassischen Business-Displays wünschen. Primär wäre da das 32 Zoll große, mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten auflösende Panel zu nennen. Eine scharfe Darstellung, kombiniert mit viel Platz auf dem Desktop sind damit also garantiert. EIZO setzt auf die IPS-Black-Technik von LG, die einen, im Vergleich zu klassischen IPS-Modellen verdoppelten Kontrastumfang von rund 2.000:1 bieten soll.

Von der Konkurrenz abheben soll sich der EV3240X aber auch an anderer Stelle, denn der japanische Konzern legt viel Wert auf die Konnektivität. Dank Typ-C mit einer Ladeleistung von bis zu 94 W und einem integrierten Ethernet-Anschluss kann eine Docking-Station wegrationalisiert werden. Das zweite Steckenpferd ist die Ergonomie, denn es werden teils riesige Einstellbereiche geboten - das kennen wir bereits von vielen anderen EIZO-Displays.

Ebenfalls typisch für EIZO ist der hohe Preis. Rund 1.210 Euro müssen für den 32-Zöller zum Testzeitpunkt ausgegeben werden. Dafür erhält man bei EIZO eine 60 Monate währende Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des EIZO FlexScan EV3240X gehören:

Typ-C-Kabel

C13-Kaltegerätekabel

Gerade mit Blick auf den Preis fällt der Lieferumfang doch sehr spartanisch aus.

Spezifikationen des EIZO FlexScan EV3240X in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.119 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.eizo.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Black Darstellbare Farben: 16,7 Millionen (8 Bit) Farbpalette: 10 Bit Look up Table: 14 Bit Coating: AG, stumpfmatt Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 2.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m²

HDR: x Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2

2x HDMI 2.0

2x Typ C (1x 94 W PD, 1x 15 W PD)

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

2x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,40 kg Abmessungen (B x H x T): 712,2 x 427,3 x 250,7 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 195 mm

Neigung: -5° - 35°

Drehung: -45° - 45° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: KVM-Switch, Eco-Sensorik