Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Intel Core i9-14900KS ausführlich auf den Zahn gefühlt oder das ASUS ROG Zephyrus G14 auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice, die Corsair iCUE LINK H170i LCD und den Hivar Orbical Onyx getestet. Weiterhin standen die WD Gold WD241KRYZ mit 24 TB und der Thermaltake TGM-I27FQ sowie die Corsair iCUE LINK RX120 RGB bei uns auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 14.03.2024: Intel Core i9-14900KS im Test

Analog zum Core i9-13900KS (Test) und Core i9-12900KS (Test) sowie dem Core i9-9900KS (Test) wird es auch eine Special Edition des Core i9-14900KS geben. Intel nutzt für seine Special Editions die Möglichkeit des Binning und hat, da alle Prozessoren einige Tests durchlaufen, auch den besten Einblick in die Leistungs-Verteilung. Ein Boost-Takt von 6,2 GHz sollen das herausragende Merkmal des Core i9-14900KS sein. Wie er sich im Vergleich zum Core i9-14900K und gegen die Ryzen-X3D-Modelle schlägt, schauen wir uns im Rahmen dieses Tests an... [weiterlesen]

Freitag, 15.03.2024: ASUS ROG Zephyrus G14 im Test

Kleiner, dünner, hochauflösender und insgesamt moderner: Mit dem ROG Zephyrus G14 beschreitet ASUS im Modelljahr 2024 andere Wege und baut die Serie zu einem echten Allrounder um, der in allen Lebenslagen glänzen soll. Im Gegenzug gibt es geringere Powerlimits für die Hauptkomponente. Wie sich die neue Generation schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben eine knapp 3.300 Euro teure Testkonfiguration des 14-Zöllers ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 17.03.2024: Externer Info-Monitor mit flexibler Software im Test

G.Skill will mit dem WigiDash andere Wege gehen, als dies typischerweise für kleine externe Displays der Fall ist, deren Hauptaufgabe es ist, Systeminformationen anzuzeigen. Nicht einfach eine Display-Erweiterung, sondern ein per Software und Widgets angesteuertes Display ist das WigiDash und das hat einige Vorteile, die auch im Rahmen des Tests eine Rolle spielen werden. Wir haben uns das WigiDash samt dazugehöriger Software genauer angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 18.03.2024: Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice im Test

Weiße PC-Builds sind immer stärker im Kommen und gegenüber dunklen Builds eine angenehme Abwechslung. Diesen Trend erkennen auch die Mainboard-Hersteller immer mehr an und fügen ihrem Sortiment helle Mainboards hinzu. Gigabyte hat dies mit dem B650 AORUS Elite AX Ice als Unterbau für AMDs AM5-Prozessoren bereits getan. Anfang dieses Jahres hat das Mainboard ein Refresh erhalten. Das B650E AORUS Elite X AX Ice bringt nicht nur eine lange Produktbezeichnung mit, sondern auch Vorzüge gegenüber dem Vorgänger-Modell... [weiterlesen]

Dienstag, 19.03.2024: Corsair iCUE LINK H170i LCD im Test

Die Corsair iCUE LINK H170i LCD ist Corsairs absolutes Top-Modell unter den AiO-Kühlungen. Sie kombiniert einen 420-mm-Radiator, einen hellen 2,1-Zoll-IPS-Bildschirm auf dem Pumpendeckel und Corsairs iCUE LINK-Technologie. Im Test wollen wir klären, ob die hochpreisige AiO-Kühlung damit die Traumlösung für PC-Enthusiasten ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 20.03.2024: Hivar Orbical Onyx ausprobiert

Büromöbel im Design von Racing-Sitzen sind immer noch sehr beliebt und es gibt eine große Anzahl an Marken und Modellen, die nach diesem optischen Design aufgebaut sind. Mit Hivar gibt es nun eine weitere Marke, die sich am Markt etablieren möchte und dem ein oder anderen noch nicht so bekannt sein wird... [weiterlesen]

Mittwoch, 20.03.2024: WD Gold WD241KRYZ mit 24 TB im Test

Als erste 24-TB-Speicherplatz fassende Festplatte schauen wir uns heute die Western Digital Gold, 24 TB, WD241KRYZ an. Mit dieser Speicherkapazität auf gerade mal 10 Plattern konnte Western Digital die Dichte auf den Plattern nochmal deutlich erhöhen. Wie die Festplatte sich in unserem Testsystem schlägt, könnt ihr in diesem Artikel lesen... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.03.2024: Thermaltake TGM-I27FQ im Test

Der Thermaltake TGM-I27FQ ist ein klassisches 27-Zoll-Gaming-Display, das mit einem 165 Hz schnellen IPS-Panel aufwarten kann und noch dazu eine gute Farbgebung bieten soll. Wir schicken den Monitor durch unseren Testparcours... [weiterlesen]

Freitag, 22.03.2024: Corsair iCUE LINK RX120 RGB im Test

Laut Corsair wurden die iCUE LINK RX-Lüfter darauf ausgelegt, dass sie sowohl als Radiatorlüfter als auch als Gehäuselüfter eine hohe Leistung bieten. Vor allem aber stellen sie eine günstigere Alternative für das iCUE LINK-Ökosystem dar. In diesem Test stehen die 120-mm-Modelle iCUE LINK RX120 und iCUE LINK RX120 RGB im Fokus... [weiterlesen]