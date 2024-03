Werbung

Büromöbel im Design von Racing-Sitzen sind immer noch sehr beliebt und es gibt eine große Anzahl an Marken und Modellen, die nach diesem optischen Design aufgebaut sind. Mit Hivar gibt es nun eine weitere Marke, die sich am Markt etablieren möchte und dem ein oder anderen noch nicht so bekannt sein wird.



Bei Hivar gibt es grundlegend zwei Varianten die sich in ihren technischen Eigenschaften unterscheiden. Die Basismodelle sind für Personen mit einem maximalen Gewicht von 130 kg und einer Körpergröße von 160 - 190 cm ausgelegt, wohingegen die XL-Variante für bis zu 180 kg Körpergewicht und einer Körpergröße von 170 - 200 cm ausgelegt ist. Daraus resultierend ist auch die Sitzbreite unterschiedlich und beträgt 53 cm bei den Basismodellen und 59 cm bei den XL-Modellen. Auch die Höhe der Rückenlehne ist entsprechend unterschiedlich und beträgt bei den Basismodellen 79,5 - 85,5 cm und bei den XL-Modellen 86 - 91 cm.

Neben den beiden Konfigurationsvarianten werden dann auch noch entsprechende Designs angeboten. Beim Basismodell finden wir insgesamt vier (Skylar, Orbical, Eqlipse, Edition) unterschiedliche Designs, welche dann auch noch in unterschiedlichen Farben verfügbar sind. Die Auswahl an Designs und Farben ist bei den XL-Modellen etwas eingeschränkt und beschränkt sich auf lediglich zwei Varianten, welche auch nur eine eingeschränkte Farbpalette bietet.