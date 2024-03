Werbung

G.Skill will mit dem WigiDash andere Wege gehen, als dies typischerweise für kleine externe Displays der Fall ist, deren Hauptaufgabe es ist, Systeminformationen anzuzeigen. Nicht einfach eine Display-Erweiterung, sondern ein per Software und Widgets angesteuertes Display ist das WigiDash und das hat einige Vorteile, die auch im Rahmen des Tests eine Rolle spielen werden. Wir haben uns das WigiDash samt dazugehöriger Software genauer angeschaut.

Es gibt zwei Arten von PC-Nutzern: Die einen bauen ihre Hardware zusammen oder kaufen ein komplettes System und nutzen es dann einfach. Die zweite Benutzergruppe ist diejenige, die an der Hardware feilt, sie weiter optimiert und dazu gehört dann auch ein Auslesen der dazugehörigen Sensordaten und Systeminformationen.

Diese können als Overlay auf Betriebssystemebene angezeigt werden oder auch ein Überblenden in Spielen ist möglich. Einige Tastaturen bieten ein schmales kleines Display, welches Sensordaten auslesen kann. In den letzten Monaten kam ein weiterer Trend hinzu: Mehr oder weniger kleine Displays werden direkt im Gehäuse verbaut, sind Teil des Seitenteils oder der Front. Selbst auf AiO- und Custom-Wasserkühlern findet man inzwischen kleine Displays.

Das WigiDash von G.Skill ist ein externes Display, welches auf dem Tisch liegen oder aufgestellt positioniert werden kann, sodass der Nutzer einen Blick auf die darauf angezeigten Informationen hat. Zudem ist es ein Touch-Display und kann so auch zur Steuerung von Multimedia-Inhalten oder anderen Aktionen verwendet werden.

Das Display hat eine Diagonale von 7 Zoll und verwendet ein IPS-Panel. Die Helligkeit soll 300 cd/m² betragen. Die Auflösung beträgt 1.024 x 600 Pixel. Angesteuert wird es nicht als ein weiteres Display per HMDI, sondern per USB und dem WigiDash Manager. Damit umgeht G.Skill auch viele Probleme welche externe Monitore haben, wenn es darum geht, die Skalierung und Auflösung entsprechend anzupassen. Auch kommt der Nutzer nicht versehentlich mit der Maus in das erweiterte Display.

Das Display ist mit einem kapazitiven Touch-Sensor versehen. So kann der Nutzern Darstellungsoptionen ändern oder Aktionen auslösen. Die Abmessungen des WigiDash betragen 176 x 116 x 24 mm, das Gewicht liegt bei 334 g.

Eingefasst ist das Display in einen Rahmen aus mattschwarzem Kunststoff. Unten gibt es nur ein G.Skill-Schriftzug, mehr Design-Elemente sind schlicht und ergreifend nicht vorhanden. So frei von Fingerabdrücken wie auf den Bildern ist das Display aber nur, wenn man auf Touch-Eingaben und das Wischen zu anderen Seiten der Oberfläche verzichtet.

Eine andere Materialwahl hätte dem WigiDash sicherlich zu einer etwas hochwertigen Gesamterscheinung verholfen. Hier sehen wir durchaus noch Verbesserungspotenzial. Allerdings läge das Display dann sicherlich auch preislich deutlich anders aufgestellt, denn aktuell ist das G.Skill WigiDash für 160 Euro erhältlich.

Angeschlossen wird das WigiDash per USB-Kabel. Am Display selbst befindet sich ein USB-Typ-C-Anschluss, das 1,8 m lange Kabel, welches zum im Lieferumfang gehört, ist auf der anderen Seite mit Typ-A-Stecker versehen. Über eine Gummi-Oberfläche auf der Rückseite sorgt G.Skill für eine gute Rutschfestigkeit, wenn das Display auf dem Tisch liegt. Eine Gummi-Lippe an der Unterseite des Gehäuses sowie am aufklappbaren Fuß sorgt ebenfalls für Standfestigkeit. Der Standfuß arretiert ausgeklappt nur in einer Position. So kann das Display nicht in einem beliebigen Winkel aufgestellt werden.

Hinter einer Gummiabdeckung verbirgt sich zudem noch eine Stiftleiste, über die man selbst Zugriff auf das Display bekommt und dieses auch anderweitig ansteuern kann.

Der WigiDash Manager

Zentrale Komponente des WigiDash ist die dazugehörige Software, der WigiDash Manager. Über ihn lassen sich die 5x4 Felder, in die die Oberfläche eingeteilt ist, frei konfigurieren.

G.Skill liefert das WigiDash mit einigen vorkonfigurierten Oberflächen so wie sie oben zu sehen sind. Per Rechtsklick auf eines der Felder kann dieses gelöscht werden. In der rechten Spalte hat man eine Auswahl an Modulen, die je nach Modul in unterschiedlichen Größen auf das gewünschte Feld bzw. eine freie Fläche gezogen werden können.

Als Hotkey können hier dann Funktionen hinterlegt werden – wie beispielsweise Play, Stop, Pause, Titel vor, Titel zurück für eine Multimedia-Steuerung. Die dazu notwendigen Icons sind in der Software hinterlegt und können frei gewählt werden. So können beliebige Funktionsfelder mit dazugehörigen Aktionen erstellt werden. Ausgelöst werden diese Aktionen dann über einen Touch auf das jeweilige Symbol auf dem WigiDash.

Für die Anzeige von System- und Sensorinformationen arbeitet die Software mit HWINFO und AIDA64 zusammen. Wählt man beispielsweise ein HWINFO-Feld aus, können hier alle in HWINFO hinterlegten Sensoren des Systems angezeigt werden. CPU-Auslastung, Kerntakt, Package-Verbrauch, Ströme, Spannungen – alle in HWINFO im Sensor-Panel angezeigten Sensoren können so in die Anzeige des WigiDash übernommen werden.

Bei den HWINFO-Feldern ändert eine Berührung des Touchdisplays die Darstellung von einem Sensorwert in ein Verlaufsdiagramm. Im Hintergrund wird dann weiterhin der aktuelle Wert angezeigt.

Das Display kann aber nicht nur schwarz/weiß darstellen, sondern natürlich auch Farbe. Schriftart, Schriftgröße, global oder nur für bestimmte Felder – all das kann über den WigiDash Manager justiert werden und natürlich können die hinterlegten Symbole mit einer beliebigen Primär-, Sekundär und Hintergrundfarbe eingestellt werden.

G.Skill stellt ein SDK (via GitHub) zur Verfügung, über das auch eigene Widget erstellt werden können. Softwareseitig ist das WigiDash also eine Open-Source-Lösung.

Neben der Positionierung einzelner HWINFO-Felder unterstützt das WigiDash aber auch die AIDA64-Dashboards. AIDA64 unterstützt schon eine geraume Zeit die Ansteuerung externer Informationshardware oder einfacher kleiner Displays. Letztgenannte werden dann wie ein zweiter oder dritter Monitor angesteuert und stellen die Informationen auf einer eigens erstellten Oberfläche dar. G.Skill liefert für das WigiDash ein eigenes Design in vier Farben – oben in der blauen Variante zu sehen.

Damit AIDA64 das WigiDash mit Daten füttern bzw. ansteuern kann, muss die Hardware von G.Skill in AIDA64 in den Einstellungen unter "LCD" ausgewählt werden. Dazu gehört auch die Auswahl der entsprechenden Größe mit 5x4 Feldern. In "LCD Elemente" kann das entsprechende Element importiert werden. G.Skill bietet auf seiner Support-Seite zum WigiDash einen entsprechenden Download an. Aber auch in diversen Foren (auch bei AIDA64 selbst) gibt es bereits von Nutzern erstellten Oberflächen. Diese lassen sich dann wie im dritten Bild zu sehen weiter anpassen: Beschriftungen hinzufügen, Farben oder Sensortypen ändern und vieles mehr.

Auch wenn die Darstellung über die AIDA64-Dashboards mit das Beste ist, was in diesem Bereich aktuell zu bekommen ist und auch das WigiDash von G.Skill noch einmal aufwertet, so muss zum Kaufpreis auch noch der Preis für die AIDA64-Lizenz mit einberechnet werden. Aktuell liegt die günstigste Lizenz bei 60 US-Dollar.

Fazit

Das G.Skill WigiDash besetzt eine kleine Nische am Markt für PC-Gadgets, macht dabei aber vieles besser als bisherige Umsetzungen. Externe Displays, die per HDMI angesteuert in kleinen Gehäusen oder am und im PC-Gehäuse untergebracht werden können, gibt es schon lange. Diese haben aber auch immer wieder mit Darstellungsproblemen zu kämpfen, was häufig mit fehlerhaften Auflösungs- und/oder Skalierungseinstellungen für die Displays unter Windows zu tun hat.

Über den WigiDash Manager wird das, was auf das Display übertragen wird, in gewisser Weise kuratiert und die Software die Darstellung und legt gewisse Grenzen fest. Auch ist es so nicht möglich, dass beispielsweise die Maus auf das erweiterte Display wandert. Gleichzeitig bedeutet eine einfache Erweiterung der Windows-Oberfläche mit entsprechender Sensor-Oberfläche natürlich, dass diese flexibel angepasst und nachgebessert werden kann. Dies kompensiert G.Skill über eine unfassbare Flexibilität der Software. Zwar ist man auf ein Darstellungs-Gitter im 5x4-Format festgelegt, in welcher Größe, Schriftart, Schriftgröße, Farbe und vieles mehr diese Felddarstellung aber geschieht, das bleibt dem Nutzer überlassen.

Diese Flexibilität hat natürlich auch einen Preis und so kann es extrem komplex werden, sich die eigene Oberfläche bis ins kleinste Detail zusammenzustellen. Eine schnelle Auswahl der wichtigsten Widgets und Sensorinformationen per HWINFO ist sicherlich möglich, darüber hinaus kann man sich aber auch stundenlang mit den eigens gewählten Einstellungen beschäftigen.

160 Euro sind natürlich ein stolzer Preis - zumal für ein 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.024 x 600 Pixel. Lamptron ist ein Hersteller solcher externer Displays und diese kosten in verschiedenen Größen zwischen 120 und 340 Euro. Dies sind dann aber per HDMI angesteuerte externe Monitore mit all den Vor- und Nachteilen.

Wer auf die AIDA64-Unterstützung zurückgreifen möchte, muss zum WigiDash noch einmal 60 US-Dollar hinzurechnen. Die Software-Komponente sehen wir als starken Aspekt des WigiDash. Das dazugehörige Widget-Angebot sollte aber noch weiter ausgebaut werden. Ob der Preis von 160 Euro die Möglichkeit der externen Systemüberwachung und auch Steuerung per Touch nun wert ist, das bleibt jedem selbst überlassen.

Neben der Möglichkeit, eigene Widgets zu erstellen würde uns noch interessieren, in welcher Form der Nutzer über die Stiftleiste noch Zugriff auf die Hardware hat. Eine Anfrage bei G.Skill zu diesem Thema läuft aktuell.

G.Skill WigiDash Pro kontrastreiche Darstellung

hochflexible Darstellungsoptionen über die Software

eigene Widgets können erstellt werden

kein externer Monitor im Sinne eines zweiten Windows-Displays Kontra zusammen mit einer AIDA64-Lizenz hoher Preis

Standfuß hat nur eine Position