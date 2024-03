Werbung

Die Corsair iCUE LINK H170i LCD ist Corsairs absolutes Top-Modell unter den AiO-Kühlungen. Sie kombiniert einen 420-mm-Radiator, einen hellen 2,1-Zoll-IPS-Bildschirm auf dem Pumpendeckel und Corsairs iCUE LINK-Technologie. Im Test wollen wir klären, ob die hochpreisige AiO-Kühlung damit die Traumlösung für PC-Enthusiasten ist.

Die H170i-Modelle sind die größten und üblicherweise leistungsstärksten AiO-Kühlungen von Corsair. Mit einem 420-mm-Radiator und drei 140-mm-Lüftern sollen sie die Abwärme besonders effektiv abführen können. Wir haben schon einige H170i-Ableger getestet: Die iCUE H170i Elite Capellix fällt optisch vor allem durch die leuchtstarken Capellix-LEDs auf. Bei der iCUE H170i Elite LCD zieht hingegen vor allem das Display auf dem Pumpendeckel die Augen auf sich.

Die iCUE LINK H170i LCD kann nun aber die wohl bisher umfangreichste Ausstattung einer 420-mm-AiO-Kühlung von Corsair bieten. Als iCUE LINK-Modell sorgt sie für eine besonders ordentliche Verkabelung und gibt dem Nutzer zudem besonders umfangreiche Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten an die Hand. A-RGB-LEDs an den Lüftern und am Rand des Pumpendeckels sorgen für eine effektvolle Beleuchtung. Und im Zentrum des Pumpendeckels zeigt sich auch noch ein 2,1-Zoll-IPS-Display. Das präsentiert wahlweise Systeminformationen oder eigene Grafiken und Animationen. Natürlich soll aber auch eine stattliche Kühlleistung geboten werden. Dafür sind auf dem großen 420-mm-Radiator drei QX140 RGB-Lüfter vormontiert, die mit bis zu 2.000 U/min laufen.

Corsair hat die iCUE LINK H170i LCD mit einer stattlichen UVP von 414,90 Euro auf den Markt gebracht. Der Preis ist im Handel mittlerweile auf etwa 370 Euro gefallen, bleibt damit aber immer noch auf einem hohen Niveau.

Der Lieferumfang fällt relativ umfangreich aus. Das liegt vor allem am iCUE LINK-System mit seinem System Hub und den diversen Anschlusskabeln. An der AiO-Kühlung selbst werden allerdings nur wenige dieser Kabel angeschlossen. Als Zubehör liegen außerdem Sicherheitshinweise und Montagematerial bei. Die Anleitung wird hingegen nur online auf der Produktseite bereitgestellt. Ersatz-Wärmeleitpaste spart Corsair ebenfalls ein.