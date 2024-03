Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der NZXT Function 2 einen umfangreichen Praxistest unterzogen oder das Enermax Revolution D.F. X 1050W gestestet, sondern auch das Acer Predator Helios 18 auf den Prüfstand gestellt. Die Gigabyte Radeon RX 7900 GRE Gaming OC stand in dieser Woche ebenso auf dem Testprogramm wie das Corsair 6500X, der MSI MAG342CQPVDE, die Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE Gaming OC und Corsair M75 und M75 Wireless. Ein Bericht zur letzten Retro-LAN in Bonn stand in den letzten Tagen ebenfalls an.

Mittwoch, 21.02.2024: NZXT Function 2 im Test

NZXT präsentiert heute die neue Tastatur Function 2, deren Vorgänger für NZXT den Einstieg in den Bereich des Tastaturmarkts darstellte. Wir schauen der neuen Tastatur in diesem Test genauer unter die Haube und achten darauf, was sich geändert hat... [weiterlesen]

Freitag, 23.02.2024: Enermax Revolution D.F. X 1050W im Test

Enermax hat seit letztem Jahr mit den REVOLUTION-D.F.X.-Netzteilen eine Reihe von ATX-3.0-konformen PSUs im Angebot, welche den oberen Leistungsbereich abdecken. Das von uns nun getestete Modell mit 1.050 W bietet eine gute Ausstattung, sehr kompakte Abmessungen, solide Effizienz und aufgrund der Ausrichtung auf Gamer auch eine RGB-Beleuchtung... [weiterlesen]

Sonntag, 25.02.2024: Acer Predator Helios 18 im Test

Das Acer Predator Helios 18 ist in vielen Belangen eines der Flaggschiffmodelle des Herstellers. Das beginnt bereits bei der Größe des Displays mit 18 Zoll und endet bei einer ausgesprochen üppigen Ausstattung, die bis hin zu einem Intel-HX-Prozessor, einer GeForce-RTX-40-Grafik und einem SSD-RAID reicht, aber auch Mini-LED-Technik oder eine aufwendige RGB-Beleuchtung umfasst. Wie sich der Gaming-Bolide, welcher erst im Januar zur CES 2024 offiziell gemacht wurde, im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben eine fast 3.700 Euro teure Konfiguration auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 26.02.2024: Gigabyte Radeon RX 7900 GRE Gaming OC im Test

Mitte des vergangenen Jahres präsentierte AMD die Radeon RX 7900 GRE, die vornehmlich für den asiatischen Markt sowie in einigen weiteren in OEM-PCs verbaut werden sollte. Aber bereits Ende des vergangenen Jahres, spätestens aber mit dem Start der Super-Karten von NVIDIA konnte die Radeon RX 7900 GRE auch ganz offiziell hierzulande erstanden werden. Einen offiziellen Startschuss für den Verkauf der Retail-Modelle gab es bislang nicht, doch dieser erfolgt heute. Ab morgen ist der Markt für die Radeon RX 7900 GRE dann komplett geöffnet und es sollte noch einmal etwas mehr Auswahl geben. In Form der Gigabyte Radeon RX 7900 GRE Gaming OC schauen wir uns das GRE-Modell nun erstmals offiziell an... [weiterlesen]

Dienstag, 27.02.2024: Corsair 6500X im Test

Die neue 6500er-Serie von Corsair soll das Zweikammerkonzept mit einigen spannenden Ausstattungsmerkmalen aufwerten. So können optionale Holzelemente nachgerüstet werden. Mit der Unterstützung von BTF- und Project Zero-Mainboards wird zudem ein besonders elegantes Kabelmanagement möglich... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.02.2024: MSI MAG342CQPVDE mit 100 Hz

Gaming-Displays sind oftmals teuer und reißen ein großes Loch in die Budget-Planung – gerade dann, wenn eine große Diagonale mit reichlich Gaming-Features kombiniert werden soll. Der MSI MAG342CQPVDE soll in diese Lücke stoßen und trotz 34-Zoll-Curved-Panel mit Wide-Gamut-Support und einer Wiederholfrequenz von 100 Hz im Preisbereich von rund 350 Euro punkten. Ob das gelingt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.02.2024: Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE Gaming OC

Der offizielle Verkaufsstart der Radeon RX 7900 GRE soll AMD im Preisbereich von 600 Euro für neuen Schwung verhelfen. In Form eines Modells von Gigabyte haben wir uns die Grafikkarte initial angeschaut, heute werfen wir einen Blick auf die Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE Gaming OC. Wir versprechen uns von dieser Karte eine bessere Kühlung, denn aus der Vergangenheit wissen wir, dass Sapphire darauf einen großen Wert legt. Die Ergebnisse des Tests gibt es in diesem Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 29.02.2024: Corsair M75 und M75 Wireless im Test

Mit den beiden Mäusen M75 und M75 Wireless will Corsair Rechts- und Linkshänder gleichermaßen ansprechen. Sie wurden deshalb symmetrisch gestaltet und bieten auch auf beiden Seiten Daumentasten. Dazu hat Corsair auch Wert auf ein überschaubares Gewicht gelegt... [weiterlesen]

Freitag, 01.03.2024: Ein Bericht zur letzten Retro-LAN in Bonn

Ein ganz besonderes Special haben wir heute für alle Leser, welche sich gerne in unserem Nostalgiedeluxx-Forenteil aufhalten. Einen Erfahrungsbericht zur Anfang November stattgefundenen Retro-LAN, bei der ausschließlich Hardware aus den Jahren 2000 bis 2005 verwendet werden durfte. Durch das Erlassen auf diese Beschränkung entstand eine ganz besondere Stimmung, welche gerade für Menschen ab einem Alter von 30 Jahren eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit bedeutete... [weiterlesen]

Freitag, 01.03.2024: Chieftec Apex und Apex Air im Test

Die beiden Chieftec-Gehäuse Apex und Apex Air basieren zwar auf dem gleichen Grundgerüst, sind aber doch ganz unterschiedlich ausgelegt. Während das Apex mit seinen vier A-RGB-Lüftern und der Glasfront möglichst auffällig aussehen soll, verspricht das Apex Air mit größeren, unbeleuchteten Lüftern und einer Meshfront eine effektive Kühlung. Wir haben die beiden neuen Modelle im Test... [weiterlesen]