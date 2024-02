Werbung

NZXT präsentiert heute die neue Tastatur Function 2, deren Vorgänger für NZXT den Einstieg in den Bereich des Tastaturmarkts darstellte. Wir schauen der neuen Tastatur in diesem Test genauer unter die Haube und achten darauf, was sich geändert hat.

Vor gut einem Jahr hatten wir bereits die erste Function von NZXT im Test bei uns in der Redaktion, welche damals auch eine solide Performance an den Tag legte. Jedoch kann man sich als Hersteller darauf natürlich nicht ausruhen und muss den gestiegenen Anforderungen des Marktes gerecht werden. Denn immer mehr auch große Hersteller kommen mit Tastaturen mit einem 75-%-Layout um die Ecke. Erst gestern stellte Corsair die neue K65 Plus Wireless vor, die wir ebenfalls im Test hatten.

Mit den Function-Modellen wollte NZXT ein paar Enthusiasten-Features in den Mainstream bringen. Das erste Modell verfügte also schon über Hotswap-Sockel, was bei der neuen Version natürlich auch wieder der Fall ist. Bei den Switches setzt man nun aber nicht mehr auf herkömmliche Modelle, sondern auf optische Switches von Gateron. Die Nutzung von alternativen Tastenkappen mit Kreuzaufnahme ist natürlich dennoch möglich. Das USB-Kabel ist weiterhin abnehmbar und kann so z.B. durch eines in einer anderen Farbe ersetzt werden. Auch die speziellen Tasten und ein Drehregler für die Lautstärkeregelung sind weiterhin vorhanden.