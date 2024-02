Werbung

Gaming-Displays sind oftmals teuer und reißen ein großes Loch in die Budget-Planung – gerade dann, wenn eine große Diagonale mit reichlich Gaming-Features kombiniert werden soll. Der MSI MAG342CQPVDE soll in diese Lücke stoßen und trotz 34-Zoll-Curved-Panel mit Wide-Gamut-Support und einer Wiederholfrequenz von 100 Hz im Preisbereich von rund 350 Euro punkten. Ob das gelingt, klärt unser Test.

Natürlich macht das neueste XXL-OLED-Display auf dem Schreibtisch eine Menge her - und sieht es zugegebenermaßen in den meisten Fällen auch extrem gut aus beim Gaming, man muss aber auch so ehrlich sein und sagen: Ja, die neue Technik ist noch extrem teuer. Das kann und will sich nicht jeder leisten.

Zuletzt hatten wir mit dem Thermaltake TGM-V32CQ bereits ein preisattraktives Display im Test. Jetzt haben wir mit dem MSI MAG342CQPVDE ein weiteres Display auf dem Redaktionsschreibtisch, das in eine ähnliche Richtung geht und viel Gaming-Display zum überschaubaren Preis sein möchte, allerdings im 34-Zoll-Format daherkommt.

Das zentrale Element ist das VA-Panel, das ein Seitenverhältnis von 21:9 besitzt und mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten auflöst. Damit müssen hinsichtlich der Auflösung schon einmal keine Abstriche akzeptiert werden, denn auch nach vielen Jahren ist UWQHD noch der Standard im breiten 34-Zoll-Segment. Zudem spricht MSI von einem Wide-Gamut-Panel. Was dies für die Farbraum-Abdeckung konkret bedeutet, werden wir in den Messungen herausfinden.

Natürlich sollen aber in erster Linie Gamer angesprochen werden. Die Curved-Ausführung mit einem Radius von 1.500 mm steigert die Immersion. Die Reaktionszeit wird mit 1 ms angegeben, was mit Blick auf die VA-Technik fragwürdig erscheint. Bei einem Blick ins Datenblatt zeigt sich dann schnell, dass der Fabelwert lediglich im MPRT-Modus mit pulsendem Backlight erreicht wird. Im GtG-Betrieb sind es 4 ms. An anderer Stelle fällt dann doch schnell auf, dass wir es mit einem Gerät der Einsteiger-Klasse zu tun haben, denn die maximale Wiederholfrequenz beträgt nur 100 Hz, was in der heutigen Zeit schon recht wenig ist.

Preislich liegt unser Testgerät bei rund 350 Euro. Man könnte also sagen, dass MSI eine hohe Immersion für den Euro liefern möchte. Ob das gelingt, werden wir auf den kommenden Seiten klären.

Spezifikationen des MSI MAG342CQPVDE in der Übersicht Straßenpreis: ca. 350 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 34 Zoll Krümmung 1.500 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 21:9 Panel: VA Farbverarbeitung: 10 Bit (8 Bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: X Reaktionszeit: 1 ms (MPRT)

4 ms (GtG) Wiederholfrequenz: 100 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2

1x HDMI 2.0

1x HDMI 1.4

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 6,91 kg Abmessungen (B x H x T): 810 x 510 x 270 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 90 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -30° - 30° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 75 x 75 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: Adaptive Sync