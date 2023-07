Werbung

Auf der Chinajoy 2023 hat AMD nicht nur den Ryzen 9 7945HX3D vorgestellt, sondern auch die Radeon RX 7900 GRE. In den vergangenen Tagen gab es bereits erste Hinweise auf ein weiteres Modell der Radeon-RX-7900-Serie, nun kennen wir die finalen technischen Daten.

Bei der Radeon RX 7900 GRE ist unterhalb des XT-Modells angesiedelt und könnte daher dort landen, wo wir die Radeon-RX-7800-Serie erwarten würden. Interessanterweise wurde bisher davon ausgegangen, dass die Radeon RX 7900 GRE exklusive für China angeboten werden wird, aber AMD nannte auf der Messe einen US-Dollar-Preis und auch auf der Produktseite gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass sie ausschließlich in China verfügbar sein soll. Womöglich werden OEMs und SIs auch hierzulande das Modell anbieten können – ähnlich wie der Ryzen 5 7500F.

Die Basis der Radeon RX 7900 GRE ist wieder die Navi-31-GPU. Der zentrale GCD (Graphics Compute Die) mit den Shadereinheiten kommt auf 80 aktive Compute Units. Von den möglichen sechs MCDs (Memory Chiplet Die) sind nur vier aktiv.

Gegenüberstellung der Navi-3x-GPUs

Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 GRE GPU Navi 31 Navi 31 Navi 31 GCDs 1x 1x 1x Chipgröße des GCD 300 mm² 300 mm² 300 mm² MCDs 6x 5x 4x Chipgröße des MCD 37,5 mm² 37,5 mm² 37,5 mm² Stream-Prozessoren 6.144 5.376 5.120 Compute Units (CU) 96 84 80 Game-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz 1.880 MHz Boost-Takt 2.500 MHz 2.400 MHz 2.245 MHz Infinity Cache 96 MB 80 MB 64 MB Speicher GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherkapazität 24 GB 20 GB 16 GB Speicherinterface 384 Bit 320 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 960 GB/s 800 GB/s 576 GB/s TDP 355 W 315 W 260 W Preis ab 949 Euro ab 809 Euro 649 US-Dollar

Mit vier aktiven MCDs bietet die Radeon RX 7900 GRE ein 256 Bit breites Speicherinterface und kommt auf einen Speicherausbau von 16 GB. Die Speicherbandbreite liegt bei 576 GB/s. Der Game-Takt wird mit 1.880 MHz angegeben. Im Boost-Takt soll sie auf 2.245 MHz kommen. Von der XTX, über die XT bis nun zur GRE skaliert AMD die Modelle im Ausbau der GPU, dem Speicherangebot und dem Takt.

Die TDP wird mit 260 W angegeben und der Preis soll bei 649 US-Dollar liegen.

Von der Radeon RX 7900 GRE wird es eine MBA-Variante (Made by AMD) geben, die offenbar den Referenzkühler der Radeon RX 7900 XT verwendet. Hersteller wie Sapphire, PowerColor und XFX sollen Partnermodelle anbieten.

AMD lieferte in der Präsentation eigene Benchmarks, in denen die Radeon RX 7900 GRE deutlich vor der Radeon RX 6800 XT liegt. In einem Test von Expreview liegt sie vor der GeForce RTX 4070.

Wir haben bei AMD nachgefragt, für welche Märkte die Radeon RX 7900 GRE vorgesehen ist und ob sie eventuell auch in Deutschland verfügbar sein wird.